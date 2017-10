Estacioneros analizan dejar de vender con tarjeta de crédito

El reclamo por mayor rentabilidad de los estacioneros no es nuevo. Aseguran que de los últimos aumentos de los combustibles "nada quedó para el estacionero" y que todo "se fue para las petroleras y en impuestos". Según el sector, cerca del 60 por ciento de lo que paga el consumidor por litro de combustible se va en impuestos.

Es en este contexto que los empresarios piensan tomar algunas medidas que están relacionadas con las alternativas de pago. Se muestran a favor de bajar la circulación de dinero en efectivo pero señalan que en las actuales condiciones será difícil seguir vendiendo con tarjeta de crédito.

En diálogo con "Línea Abierta", el presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Combustible del Interior, Alberto Boz, apuntó: "Nos gustaría trabajar un poco mejor con las tarjetas de crédito. Nos están pagando en 28 días y nos cobran el 1,5 por ciento de comisión. En una estación de servicio promedio, tenes que vender 300.000 litros para estar en un punto de equilibro. El promedio diario tiene que superar los 10.000 si no estás debajo de ese punto de equilibrio. Las tarjetas de crédito nos sacan casi medio millón de pesos por mes".

El referente de los empresarios dijo a este medio que está en análisis dejar de ofrecer este medio de pago; eso sí, manteniendo la tarjeta de débito. "Una de las cuestiones que está en agenda es dejar de vender con tarjeta de crédito. Mantendremos las de débito que nos pagan a las 48 horas y con el uno por ciento de comisión", manifestó.

Boz recordó que "antes, cuando lo hacíamos en cupones de papel, nos pagaban a las 48 horas de presentado el resumen y ahora, con la tecnología que hay, no puede ser que nos estén pagando a los 28 días".

Los estaciones vuelven a poner sobre la mesa de discusión la "rentabilidad". El presidente de la Faeni volvió a insistir: "La rentabilidad del sector no da. Nada del último aumento quedó para el estacionero, se fue todo a mano de impuestos y de las petroleras. La situación es igual o peor".

"Estamos trabajando con la gente de API (Administración Provincial de Impuestos) de Santa Fe. Esperamos una reunión para el próximo viernes para seguir trabajando en la reducción de la alícuota y modificación en lo que es el régimen de retención y percepciones. Seguimos trabajando con el gobierno provincial, tenemos diálogo", agregó.

Turnos, ¿como en las farmacias?

Desde el sindicato de playeros reconocieron a UNO Santa Fe que hay algunas estaciones de la ciudad que optaron no operar de noche por el alza de costos. A pesar de ello, aclararon que por el momento no está impactando en las fuentes laborales.

El planteo de reducir el horario nocturno surgió en las estaciones del sur provincial y se discutió en la Cámara de Estaciones de Servicio, Garajes y Afines de Rosario (Cesgar).

Alberto Boz describió la situación en esta capital. "Ya hay algunas estaciones que están cerrando por las noches. No aquellas que se encuentran entre bulevares, sino de la periferia o del Gran Santa Fe. No aquellas que se encuentran en las rutas que se mantienen abiertas. Cesgar manifestó esta postura en la federación y se está estudiando, se está evaluando y estudiando".

"Si bien no es un servicio público, se trata de un servicio para la comunidad. Así que no sería bueno que cerremos todos. En algunos países del mundo pasa y funcionan como las farmacias, hay algunas que quedan de turno", dijo Alberto Boz, aunque volvió a aclarar que no hay ninguna "decisión tomada".