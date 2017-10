Se cayó otro auto dentro de un pozo

Un automóvil Ford Focus cayó dentro de un pozo sobre Avenida López y Planes en su intersección con Pasaje Irala, lugar donde se realiza una obra de desagüe.

El conductor del vehículo -oriundo de Buenos Aires- se dirigía de norte a sur, no habría visto el vallado que impedía el paso y terminó dentro del socavón. Al lugar llegó una unidad del servicio de emergencias 107 pero el automovilista no quiso recibir atención médica.

El hecho ocurrió esta madrugada, alrededor de las 6, y la zona se encontraba bien iluminada. Además, la señalización de la obra de desagüe fue reforzada en las últimas horas, luego del accidente que ocurrió durante la tormenta del martes, cuando una moto y un auto terminaron dentro de uno de los profundos pozos en Mariano Comas y avenida López y Planes.

Uno de los vecinos le contó a Radio Uno (FM 101.3): "Es insólito pero real, estos últimos días somos noticia por lo bueno y no por lo malo. Yo creo que no imprudencias, además la lluvia influyó mucho. Creo que en este caso es más imprudencia del conductor. Me imagine que era el mismo caso de ayer, pero fue otro, no sé cuál será la temática, pero creo que se tiene que terminar una obra para luego comenzar con la otra. Todos los días tenemos problemas con esto, siempre reclamamos con los semáforos, debería estar todo señalizado".

Hace varios meses que se mantiene el tránsito restringido sobre López y Planes para permitir la continuidad de los trabajos, por lo que sólo se puede utilizar una sola mano en ese tramo de la avenida.