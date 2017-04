Concesionarios de la ruta 70 y 6 ponen en duda su continuidad

Referentes del Corredor Vial Nº 9 pusieron en duda la renovación del contrato que otorga la concesión de las rutas provinciales 6 y 70. Así se lo hicieron saber a funcionarios provinciales el pasado jueves. Aseguran que el 60 por ciento de lo recaudado está destinado al pago de salarios y el resto a cubrir gastos operativos que no contemplan intervenciones sobre la ruta.

Desde el gobierno provincial descartaron una actualización de las tarifas, aunque indicaron que realizan gestiones para que la administración continúe. En ese marco, analizan algunas ofertas: bajar la cantidad de kilómetros bajo su órbita y quitarles algunas obligaciones.

Del encuentro participaron las localidades de Roca, Humboldt, Rafaela y Esperanza, y por la provincia participó Pablo Seghezzo, administrador de Vialidad Provincial. Recordemos que la Unidad Ejecutora está conformada por la sociedad de las localidades de Rafaela (24% de las acciones), Vila (4%), Esperanza (24%), Coronel Fraga (4%), Franck (16%), San Antonio (4%), Humboldt (16%), Castellanos (4%) y Roca (4%).

El contrato de concesión vence en agosto. La idea del gobierno provincial es prolongar la gestión; algo de lo que no está convencido el Corredor Vial. En la última actualización tarifaria, los municipios y comunas habían solicitado un aumento del 50 por ciento pero la provincia solo les permitió un 30%. Pablo Seghezzo, administrador de Vialidad Provincial, aclaró: "No decimos que no necesitaban un 50% por ciento de aumento para su financiamiento pero nos pareció excesivo para los usuarios".

El funcionario descartó la posibilidad de que la provincia se haga cargo de la concesión, ya que existe una ley que tiene como "objetivo que el grupo de comunas y municipios se asocien, que puedan mantener la ruta que para ellos es vital y que puedan utilizar las maquinarias dentro de las localidades".

Igualmente, el director de Vialidad Provincial aclaró: "Si realmente tenemos alguna manera de ayudarlos para que ellos continúen, por supuesto que la provincia lo va a hacer. Lo estamos haciendo hoy en día, estamos pavimentando la ruta 70 y el bacheo de la ruta 6. La idea es acercar todas las herramientas para que puedan seguir".

"Si la ecuación económica es compleja, podemos acortar la cantidad de kilómetros que tienen. Actualmente son 180, podemos bajarlo a los 100 kilómetros, que es lo mismo que tienen las otras dos concesiones en el sur provincial. La provincia tiene la intención de colaborar para que al corredor vial le cierren los números sin que eso le implique cargar demasiado al usuario", añadió.