El gobierno de Brasil calificó este viernes de "fracaso" el alcance de la huelga general convocada por nueve centrales sindicales contra la política económica y las reformas que lleva adelante Michel Temer, mientras que el alcalde de San Pablo, el empresario Joao Doria, calificó de "vagos" y "perezosos" a quienes adhirieron al paro nacional.



"No se podría decir huelga, tenemos disturbios generalizados. No considero que sea un paro porque el comercio funciona, los trabajadores están yendo a su lugar de trabajo", dijo el ministro de Justicia, Osmar Serraglio, del Partido del Movimiento de la Democracia del Brasil (PMDB) del presidente Temer.



"Hasta el momento percibimos el fracaso de esta manifestación, con bloqueos de caminos", dijo el ministro a las radios CBN y Jovem Pan.



Las principales ciudades de Brasil aparecieron paralizadas por la huelga general convocada para repudiar las reformas previsional y laboral que impulsa el gobierno.



Al menos 16 personas fueron detenidas en San Pablo como consecuencia de bloqueos en avenidas y rutas, según informó la secretaría de Seguridad Pública citada por el diario Folha de Sao Paulo.



Hubo represión policial a manifestantes frente a la terminal de ómnibus de Rìo de Janeiro.



"Estamos testimoniando piquetes, bloqueos, pero la policía está siendo eficiente", dijo el ministro.



El ministro dijo que la reforma laboral que tiene media sanción en la cámara baja "desespera" a las centrales sindicales porque elimina la contribución obligatoria de los empleados a sus gremios.



En San Pablo, donde se espera una manifestación a la tarde que deberá marchar hacia la casa de Temer, en el barrio Alto de Pinheiros, el alcalde Joao Doria dijo que descontará el día a los empleados municipales que adhirieron a la huelga.



Considerado un presidenciable y aliado de Temer, Doria dijo que el es diferente a los huelguistas: "El que hace paro es vago, perezoso, duerme hasta tarde . Yo me levanto temprano".