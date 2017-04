Se analizaron alternativas vinculadas al Transporte Metropolitano Santa Fe - Paraná

Con el objetivo de escuchar e implementar las propuestas de los estudiantes referidas al transporte metropolitano Santa Fe – Paraná, el secretario General del Municipio, Carlos Pereira, se reunió con miembros de la Federación Universitaria del Litoral (FUL) y autoridades de la Universidad Nacional del Litoral. El encuentro se concretó este viernes por la mañana en el recinto del Consejo Directivo FADU-FHUC. En este ámbito, se compartieron miradas acerca de la materia y analizaron mancomunadamente alternativas vinculadas al transporte interurbano de pasajeros.

En diálogo con los trabajadores de prensa, Pereira indicó los alcances de la reunión: “Desde el año pasado gracias a gestiones encabezadas por los intendentes José Corral y Sergio Varisco, logramos que Nación comprenda la particular situación de este transporte, que no es uno más. La conexión Santa Fe - Paraná tiene componentes similares a los del transporte urbano, porque hay gente que estudia en una ciudad y vive en la otra, lo mismo ocurre con el trabajo, esto le da una característica muy distinta, no es como cuando uno saca un pasaje para ir a Rosario o Buenos Aires”.

En ese sentido, Pereira remarcó que “el sistema tenía unas rigideces que no permitía adaptarlo a las necesidades reales de los usuarios y en particular de los estudiantes universitarios que son casi el 50 % de los que usan el servicio”. Asimismo, el funcionario añadió: “Afortunadamente Nación comprendió esta situación y dispuso la conformación de una comisión técnica de las que participan los Municipio de ambas ciudades, es decir que tanto Santa Fe como Paraná tendrán injerencia en cuanto al diseño del transporte”.

Trabajo en marcha

“La Comisión de Coordinación de Transporte Urbano y Suburbano ya está constituida y en funciones. Con la reunión de hoy abrimos la opinión a los actores que utilizan este sistema. La comunidad universitaria se movió mucho en su momento para mejorar este sistema y precisamente vinimos a escuchar sus propuestas para, entre todos, ir armando un nuevo sistema que mejore la vinculación entre Santa Fe y Paraná”, expresó Pereira.

Por su parte, el presidente de la FUL, Nadir Saade, remarcó la importancia de poder articular en forma directa con el Municipio una mejora en el servicio. “Nos encontramos con inquietudes que van desde la distancia a las unidades académicas por la que pasan los colectivos, hasta la aplicación efectiva de descuentos que rigen por Leyes Nacionales que teníamos que hacer las gestiones en Buenos Aires”. En consonancia, Saade añadió que “poder canalizar estos temas en la ciudad de Santa Fe sin dudas es una avance significativo y nos permite una gestión mucho más próxima con el Municipio”.

Transporte Metropolitano

El encuentro se enmarcó en las acciones vinculadas al trabajo que lleva adelante la Comisión de Coordinación de Transporte Urbano y Suburbano. Este organismo, creado por Resolución N°45 - E/2016 del Ministerio de Transporte de la Nación, se constituyó formalmente el 27 de marzo y está integrado por Antonio Cortes; Teresita Kiener, delegada Santa Fe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte; por Eduardo Mozetic, director General de Transporte de la provincia de Entre Ríos; por Sergio Ludueña, director provincial de Transporte de Pasajeros de Santa Fe; por Marcelo Duquez, subsecretario de Planeamiento de la Movilidad del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe; y los secretarios de Servicios Públicos, Rubén Amaya, y de Planeamiento, Adrián Bassi, de la Municipalidad de Paraná.

De acuerdo a lo establecido en la Resolución nacional, cada Unidad tiene una serie de atribuciones entre las que se destaca que podrá coordinar la planificación y ejecución de estudios técnicos y de campo y la implementación de los mecanismos de participación ciudadana que se requieran para la elaboración y análisis de los parámetros operativos de los servicios de transporte de Jurisdicción Nacional que operen en la Unidad Administrativa correspondiente. También podrá proponer a la Secretaría de Gestión de Transporte la instrumentación de los parámetros operativos de los servicios de Transporte por Automotor de Pasajeros de carácter urbano y suburbano de Jurisdicción Nacional que se desarrollen en la Unidad Administrativa en la que entendiere, acordes con las características propias de dicha unidad. También podrá instrumentar la aplicación de las eventuales compensaciones tarifarias diferentes a las contempladas en las normas nacionales, a los servicios de transporte por automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano que se desarrollen en el ámbito de la Unidad Administrativa en la que tuvieran intervención; que pudieren provenir de fondos de los estados provinciales y municipales adherentes.