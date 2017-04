Evalúan las medidas a tomar tras los incidentes en El Nacional

Tras el grave episodio de violencia vivido en la escuela nocturna que funciona en el Nacional Simón de Iriondo, el titular de la Regional IV de Educación, Juan Cruz Giménez , aseguró que desde esa repartición están “preocupados y ocupados en que este tipo de situaciones no sean comunes”. “La escuela es el bastión de transformación de cualquier sociedad y no puede estar atravesando estas situaciones”, lamentó.

Asimismo, indicó que al momento del suceso, el equipo de la institución actuó según el protocolo correspondiente, y que hoy estaba haciendo lo propio junto al supervisor y funcionarios de la cartera. “Estamos viendo el nivel de intervención que vamos a tener en forma programada y sostenida”, comentó, y agregó que eso incluye el “acompañamiento al grupo de trabajo”.

Consultado por los alumnos que protagonizaron el suceso, Giménez opinó que “se los debe incorporar e incluir y alejarlos de las prácticas que no están en la escuela”. “En la escuela no se reproduce ni se forma para hacer escalar la violencia, al contrario”, argumentó, y finalmente especificó que por estas horas determinarán si los jóvenes podrán asistir o no a clases.

Mientras tanto, autoridades del Nacional se comunicaron por LT10 para informar que no habrá actividad en el turno noche, aunque será normal durante la tarde.