“Toc Toc” vuelve a la Sala Mayor con dos funciones

“Toc Toc”, la exitosa obra dirigida por Lía Jelín, dará dos nuevas funciones en Santa Fe este viernes a las 21 y a las 23.15, en la Sala Mayor del Teatro Municipal “1º de Mayo” (San Martín 2020). Como suele destacarse sobre la obra escrita por la francesa Laurent Baffie, “tranquilamente podría haber sido escrita por un argentino: país donde abundan psicólogos y psiquiatras, donde se estima que cerca del 32% de la población hace o hizo terapia alguna vez. En clave de comedia y en forma exagerada, el tema que se trata en la obra de Baffie es el conocido como Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), que afecta a 800 mil personas en la Argentina y al 2,3% de la población mundial”.

Esperando al doctor

La acción se desarrolla en la sala de espera del consultorio de un reconocido psiquiatra que se especializa en TOC, donde lentamente y de a uno van llegando los pacientes. El primero en llegar es Alfredo, quien sufre los síndromes de Tourette y Coprolalia, el único que no tiene cura y el que no puede controlar decir malas palabras; luego llega Camilo, un taxista que vive obsesionado con las cuentas (aritmomaníaco), y que gracias a no reconocer su enfermad cumplirá un rol vital en el acontecer de la obra. La tercera en llegar es Blanca, una verdadera obsesiva de la limpieza y con miedo a las enfermedades (nosofobia); luego Otto, obsesionado con la simetría, el orden y fobia a las “líneas”; la siguiente en llegar es Liliana, con ecolalia y palilaia, que la hacen repetir todo lo que dice dos veces; y por último llega María Auxiliadora, devota religiosa que necesita verificar todo varias veces. Están todos los pacientes pero el que no llega es el Doctor, y esa espera forzosa los llevará a un devenir que ninguno podría haber imaginado.

Créditos

La adaptación es de Jorge Schussheim, con traducción de Julián Quintanilla. El elenco está integrado por Ernesto Claudio, Lara Ruiz, Martín Salazar, Sabrina Carballo, Verónica Piaggio y Diego Freigedo, bajo la dirección de Lía Jelín. Los créditos se completan con Sofía Di Nunzio en vestuario, María Oswald en escenografía, Adriana Antonutti en iluminación, Diego Del Río en asistencia de dirección, y el coaching actoral a cargo de Matías Strafe. El jefe de escenario es Juan Arana, y la fotografía es de Alejandra López. Rosana Del Rosso está a cargo de la producción ejecutiva; y la producción está integrada por Sebastián Blutrach, Eloisa Canton, Morris Gilbert y Bruno Pedemonti.