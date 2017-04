La Provincia no descontará los días de paro a los docentes

Hace minutos los gremios que representan a los docentes públicos y privados de la provincia recibieron una respuesta positiva del Ministerio de Trabajo de la provincia a una nota que habían presentado oportunamente solicitando que no se les descuenten los días de paro.

En la misiva se aclara que el tema no fue incluído en el temario de la reunión paritaria del martes para "no entorpecer el proceso y en tanto aún no han sido elevados los informes de inasistencias por parte del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, privilegiando el diálogo (...) se ha dispuesto que, en modo excepcional no se procederá a efectuar el descuento por la jornada no laborada.