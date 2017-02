Violenta resistencia al desalojo de una colonia en Cisjordania

La colonia Amona, la mayor de los casi 100 asentamientos israelíes no autorizados en Cisjordania, está levantada sobre terrenos de propiedad privada palestina, por lo que fue declarada ilegal por la Justicia israelí y el Tribunal Supremo ordenó en 2014 su evacuación.El operativo, además, comenzó en medio de un clima de tensión internacional porque apenas un día antes el gobierno israelí había anunciado la construcción de 3.000 viviendas más en colonias en Cisjordania, que se suman a las 3.066 autorizadas después la asunción presidencial en Estados Unidos de Donald Trump, un dirigente que prometió afianzar la alianza bilateral.Hasta ahora al menos 13 personas fueron detenidas, 22 familias desalojadas y 28 viviendas clausuras, según informó a la prensa la Policía, quien también precisó que varias personas continúan encadenadas a sus viviendas para frenar la evacuación.El plazo legal final impuesto por la Corte Suprema para completar la evacuación vence a las 0 hora local (19 de Argentina), por lo que la Policía israelí espera que la resistencia violenta de los colonos continúe bien entrada la noche.Durante la mañana, las fuerzas policiales mantuvieron conversaciones con los líderes del asentamiento para convencerlos de marcharse por sus propios medios antes de la intervención policial, informó el vocero policial Micky Rosenfeld a la agencia de noticias EFE.Sin conseguir un acuerdo, las fuerzas de seguridad avanzaron al mediodía y comenzaron a ejecutar el desalojo, en medio de un clima de tensión que aún no paró de escalar.El primer ministro Benjamin Netanyahu ya había conseguido varios aplazamientos para la orden de evacuación, una orden que había desatado una crisis interna en su coalición de gobierno, especialmente con su socio Hogar Judío, una fuerza política pro colona.Sin embargo, tras los reiterados retrasos del gobierno, la Corte Suprema dio una nueva orden: su sentencia debía cumplirse en un plazo máximo de 48 horas, es decir, en esta medianoche local.Para cumplir con esto al mismo tiempo que mantiene unida a su coalición de gobierno, Netanyahu propuso la reubicación de Amona en otras tierras palestinas privadas, no muy lejos de allí, también en territorio ocupado.La ONG israelí Yesh Din (Hay Justicia) ya repudió este plan del gobierno y reivindicó los reclamos de esa tierra por parte de individuos palestinos.Al mismo tiempo, los propios aliados de Netanyahu le marcaron los límites públicamente.El ministro de Educación y líder de Hogar Judío, Neftali Bennet, afirmó hoy, en un discurso ante el Parlamento que los colonos de de Amona son "héroes" y vaticinó la pronta aprobación de una ley que legalizará la toma de tierra privada palestina gracias a la campaña que ellos mismos protagonizaron y que el propio Netanyahu respaldó después de la asunción de Trump.Los colonos también encontraron simpatía en dirigentes de gran parte del arco político israelí, desde el ministro de Defensa ultraderechista, Avigdor Lieberman, hasta el líder laborista Isaac Herzog y la ex ministra y ex socia de Netanyahu, Tzipi Livni.Estos dos últimos dirigentes, considerados moderados por la comunidad internacional, apoyaron a los colonos de Amona, pero criticaron la desobediencia violenta al fallo de la Corte Suprema."No está siendo una evacuación pacífica. Han arrojado piedras, líquido ácido y hay oficiales heridos", denunció Rosenfeld al referirse a la resistencia de centenares de jóvenes que acudieron al lugar en los últimos dos días para mostrar su apoyo a los colonos y tratar de impedir la expulsión.Las fuerzas israelíes precisaron que los jóvenes y los colonos se han enfrentado a las fuerzas policiales arrojándoles piedras, lavandina y otros líquidos, y quemando neumáticos y encendiendo hogueras.También hicieron hileras de personas agarradas unas a las otras para impedir el paso de los agentes, que vencieron la resistencia a empujones y rodearon todas las viviendas.Bezalel Smotrich, un legislador del partido de extrema derecha Hogar Judío se movilizó hasta el lugar y aseguró que "cuando alguien viola a una mujer, lastima. Lo que se está haciendo aquí es una violación brutal", según reprodujo el portal de noticias local Ynet.También se hicieron presentes el ministro de Agricultura, Uri Ariel, y el legislador Oren Hazan, ambos del Likud, partido del primer ministro, Benjamin Netanyahu.Para el derecho humanitario y la comunidad internacional todas las colonias israelíes en territorios palestinos son ilegales ya que está prohibido que una potencia ocupante traslade su población a las tierras que controla militarmente.Sin embargo, la ley israelí legalizó a los asentamientos más grandes. Actualmente, alrededor de medio millón de colonos viven en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén este.