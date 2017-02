En diálogo con LT10, la gremialista explicó que tanto a nivel provincial como nacional no se dispusieron las fechas para abrir la mesa de diálogo y definir salarios para el 2017.Además, manifestó su repudio contra la decisión del ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich de “no abrir las paritarias para la discusión salarial”.“La paritaria nacional establece un piso que debe ser respetado por todas las jurisdicciones, y a partir de esa base se discuten mejoras salariales”, explicó Mounier.“Por la determinación del ministro, mañana va a haber una concentración en Buenos Aires donde los gremios a nivel nacional, entre ellos Sadop, va a reclamar la apertura de paritarias”, adelantó.En este marco, la dirigente gremial anticipó que “si no hay apertura de paritarias, no va haber inicio de clases”.Por esta emisora, Patricia Mounier detalló al no abrir la discusión salarial “Bullrich incumple una ley nacional”.