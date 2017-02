"LO QUE BUSCAMOS AHORA ES FUNCIONAMIENTO"

(Foto: Prensa Colón)

"Estamos viviendo con tranquilidad, con muchas ilusiones y feliz de estar en esta institución y a la espera que se defina cuándo arrancará el torneo", dijo en el comienzo de la charla.

Luego, hizo un balance de los amistosos y dijo: "Es positivo, uno saca conclusiones y va viendo las cosas positivas. Es ir mejorando partido a partido, no nos fijamos en los resultados que tienen que aparecer cuando arranque el campeonato. Hoy lo que buscamos es funcionamiento y la búsqueda de los caminos para encontrar el resultado. Hay cosas por mejorar pero mientras sean diferentes y no sean repetitivas siempre es positivo".

Cuando se le preguntó sobre si estaba esperando la llegada de Facundo Pereyra, contestó: "Sí, es lo que me comentan. Entre jueves y viernes estaría llegando, estoy contento. Hablé con él y tiene ganas de jugar con nosotros, es un gran jugador que nos puede potenciar. Veremos cómo se acopla. Es un jugador que puede desempeñarse como volante ofensivo, como segunda punta, como media punta. En cualquiera de esas posiciones y él esté dispuesto a hacer lo que creemos que es lo mejor para el equipo".

Y sobre el segundo refuerzo, dijo: "Habría que preguntarle al presidente (risas)".

Además, se le hizo mención al por qué los DT eligen jugar a puertas cerradas los amistosos y contó: "No hay nada inventado, todos nos conocemos y no hay secretos. Lo que uno trata de resguardar si hay una palabra de más, cuando un estadio está lleno hay cosas que no se escuchan y se pueden malinterpretar. No tiene que ver con ocultar los sistemas de juego o lo que prepara uno u otro. Nos conocemos todos y sabemos lo que pueden plantear, después en el campeonato deberemos contrarrestar esas cuestiones".

También adelantó que "como creemos que no arrancará el torneo en la fecha prevista, hay probabilidades de jugar a mitad de la semana que viene con Boca Unidos y el otro fin de semana con Atlético de Rafaela".

