(Foto: Prensa Central)

Cuando se lo consultó sobre los aspectos a destacar, dijo: "Buscamos ser intensos el mayor tiempo posible, sabiendo que se jugaban solo 45 minutos, buscamos presionar más que en los partidos anteriores. El entrenamiento del viernes no será tan intenso ya que queremos llegar de la mejor manera al partido del sábado (ante Patronato)".

"Había cuatro o cinco muchachos afuera. Lesiones no hay, sino que es solo por precaución. Rolo (García Guerreño) estuvo con los gemelos cargados, Leo (Sánchez) con el dolor en la espalda y Lucas (Gamba) tuvo que ir a Mendoza en avión y volvió recién, para preservarlo preferimos que no haga fútbol. Nahuel (Zárate) también tenía una molestia. Por eso preferimos guardarlos para el sábado", comentó.

Y agregó: "La idea era jugar con rivales de la misma categoría, ya que es la realidad que vamos a tener durante el año. Tenemos que laburar, ver en qué podemos sumarle al equipo. Hay una incertidumbre y esperar sentados no nos ayudará, tenemos que aprovechar el tiempo para puntualizar cosas que nos lleven a llegar de la mejor manera al partido ante River".

"No hay nada ni de salidas ni de refuerzos hace dos o tres semanas que nos preguntan pero no hay nada. Todos los rumores no los creo hasta que no sean oficiales, como dije en su momento veo. Escuché lo de Rolo (García Guerreño) y Gamba, que son dos de los que más se habló. Todos los jugadores son importantes y ojalá se puedan quedar. Pero si llega una oferta importante el club necesita vender. Si pasa algo trabajaremos para buscar un reemplazante", agregó sobre la chance de que se pueda ir algún jugador.

Juan Pablo Pumpido habló con el equipo Diez en Deportes tras el amistoso ante Rosario Central en Arroyo Seco e hizo un balance del cuarto amistoso. "Bien, se siguió sumando fútbol. Más allá del resultado, del que nunca hablamos nosotros, se pudo sumar 45 minutos más para 22 jugadores", comenzó diciendo.