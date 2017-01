Luego de otro fuerte aumento de la tarifa de la luz anunciado por el Gobierno, el presidente Mauricio Macri aseguró que "es el único camino para tener energía y crecer" y agradeció "a los argentinos por la comprensión y la tolerancia"."No es simpático anunciar aumentos de las tarifas, pero este incremento nos va a acercar al 47% de lo que vale producir energía", sostuvo el mandatario durante el acto de la firma de los convenios para impulsar la explotación de gas no convencional en Vaca Muerta.Sobre el anuncio, que estuvo a cargo del ministro de Energía, Juan José Aranguren, el Presidente destacó que se discutió en audiencias públicas y que es un aumento que permitirá "ir acercándose al 47% de lo que vale producir la energía".También destacó que hubo menores niveles de consumo: "En diciembre hemos verificado menores consumos a mayor temperatura, hubo mucha más consciencia de la importancia de ahorrar porque la energía contamina y no nos hace bien. Eso me pone muy contento porque muchos aires se pusieron a 24 grados como les pedimos y eso baja enormemente el consumo y eso baja al boleta individual".