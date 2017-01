El Vaticano cuestiona la política migratoria de Trump

"Solo un análisis muy superficial puede hacer pensar que la lucha contra las deformaciones de una globalización mal gestionada implique el cierre de fronteras o la construcción de muros cada vez más altos", indicó el artículo, titulado "El cierre no es progreso".Firmado por el subdirector del diario, Giuseppe Fiorentino, la nota subrayó que Estados Unidos "ha construido su potencia económica y, por ende, su influencia política, gracias al trabajo de los inmigrantes", informó la agencia de noticias EFE.El diario, que depende de la Secretaría de Estado vaticana, aseguró que las críticas de algunos empresarios a las políticas migratorias de Trump "se explican con la simple constatación de que cerrar las puertas a los inmigrantes significa privar al país de recursos potencialmente muy importantes".Y subrayó que la iniciativa del presidente de Estados Unidos afecta a personas provenientes de siete países de mayoría musulmana considerados en riesgo de exportar a extremistas -Irán, Irak, Libia, Sudán, Somalia, Siria y Yemen- y no de otros que mantienen "relaciones económicas más estrechas" con Estados Unidos.El autor apuntó que Trump "deberá tener en cuenta las reacciones de la sociedad civil, también de la parte católica, hacia una iniciativa que no solo puede ser nociva para la esfera económica, sino que, en lo que concierte al rechazo de acogida de refugiados, parece ir contra la tradición estadounidense de protección de los derechos humanos".La publicación concluye subrayando que "en un mundo que tolera la persecución de cristianos en Medio Oriente, la tragedia de los rohinyá en Myanmar o los alambres de espino en el corazón de Europa, la verdad es que nadie puede considerarse inocente".