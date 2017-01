Ingresaron a robar a un bar en Alvear y Balcarse

En diálogo con el móvil de LT1 María de los Ángeles, empleada, relató los hechos: "Apenas llegué llamé al 911 porque vi vidrios tirados por todos lados. Cuando ellos ingresaron no se activó la alarma, la luces estaban apagadas y la caja registradora y todo estaba revuelto. Me llamó la atención que en la cocina, en la heladera, hay un imán grande con todos los cuchillos de trabajo y no estaban"

Al momento de la entrevista aguardaban por la llegada del dueño del lugar para poder chequear el registro de las cuatro cámaras de seguridad con las que cuenta el bar.

Esta mañana cuando la empleada del lugar ingresó a trabajar se encontró con vidrios rotos y desorden en el interior del local.