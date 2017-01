GUERRÓN SUENA CADA VEZ MÁS FUERTE EN EL SABALERO

(Foto: El Comercio)

Hay que recordar que Colón, como consecuencia de la lesión del juvenil Tomás Sandoval, tendrá tres cupos de refuerzos para este 2017; es decir, uno más que el resto de los clubes de Primera División en la Argentina.

Por lo pronto, en una agenda semanal que tendrá mañana la presentación de la nueva camiseta y el miércoles el partido amistoso con Instituto de Córdoba en Santa Fe (a la mañana en el predio), tanto Eduardo Domínguez como los dirigentes esperan la llegada al país de Facundo Pereyra, jugador que está pegando la vuelta desde Grecia y que tiene todo acordado de palabra por los próximos seis meses con Colón.

Siempre quedó claro, desde las primeras charlas, que el ex técnico de Huracán necesitaba refuerzos de mitad para arriba. Y es por eso que no sorprende que después de lo de Pereyra -atacando zurdo que puede jugar por la derecha- suene Joffre Guerrón, un extremo ofensivo nacido en Ecuador.

El moreno, que hoy está en Cruz Azul de México, aparece en medio de un conflicto con la entidad cementera. En realidad, con el entrenador de turno que casi no lo tiene en cuenta. Joffre David Guerrón Méndez es, además de un muy buen jugador de fútbol, todo un personaje afuera de la cancha. De esos que son capaces de generar el amor con la hinchada muy rápidamente. “Como Totono Grisales o el Loco González, algo así” explicaron desde el entorno del futbolista.

Por ejemplo, en su cuenta de la red social Twitter expresó a finales del año pasado lo siguiente de manera textual: “Al no encontrar equipo he tomado una decisión muy dolorosa para mí, pero he decidido dejar el fútbol y empezar nuevos proyectos. Sabía que algún día iba a llegar y estoy agradecido a todos los que estuvieron apoyando a mi persona todo este tiempo, pero ya no jugaré más DG”.

Algo que, al toque, cuando se le pasó la calentura por no jugar en el Cruz Azul, dejó en claro: “Los mensajes escritos eran una inocentada. El fútbol es mi vida y seguimos en pie y en la lucha y queda dinamita para rato 123 la peroleta”.

Hace apenas un par de días, subió una foto a su cuenta donde está con el futbolista Franklin Salas, recordando el paso exitoso por la Liga de Quito en Ecuador. A su cuenta de @joffreguerron8 fue el mismo @FranklinSalasN que le expresó: “¡Grande Dinamita éxitos ojalá puedas conseguir equipo pronto para poder verte jugar!”.

Por trayectoria y rendimiento, fue muy fuerte la inversión que hizo en su momento el Cruz Azul de México para comprar a Joffre Guerrón. Pero la “máquina cementera” vería con muy buenos ojos una salida de Guerrón, porque al no ser tenido en cuenta, hoy el club está pagando un alto contrato mensual por alguien que no usa.

El perfil, en teoría, del ecuatoriano Guerrón se acomoda a las necesidades de Colón: un jugador de ataque agresivo para los metros finales de la cancha, intenso en la actitud y un “levanta-tribunas” de esos que siempre les gustan a los hinchas de cualquier equipo.

Sus condiciones técnicas, siendo elegido dos veces el mejor jugador de la Copa Libertadores con Liga de Quito, son indiscutibles. Y sólo un conflicto de este tipo, al no jugar en Cruz Azul, lo pueden acercar a los números del presupuesto de Colón para este semestre de 2017.

Por lo que pudo averiguar El Litoral, el presidente José Néstor Vignatti es quien está de manera personal llevando adelante las negociaciones para saber si Joffre Guerrón puede -o no- ser el segundo refuerzo del Colón de Eduardo Domínguez.

Si bien en las próximas horas el Club Atlético Colón oficializará toda la estructura de entrenadores, preparadores físicos y adiestradores de arqueros de cada categoría, El Litoral está en condiciones de adelantar que de la mano de Javier López (Coordinador General del Fútbol Amateur) y del “Chueco” Robledo (Subcoordinador y Captador de Talentos) se producirá el retorno del ídolo sabalero Adrián Marini.

En el caso puntual de “Chupete”, que está asesorando a Boca de Nelson, su lugar será la sexta división de AFA. En los inicios de José Vignatti presidente, Adrián “Chupete” Marini fue clave con ese golazo en la Ciudadela tucumana que empezaría a darle el ascenso al Colón de Nelson Pedro Chabay en el año ‘95.



En principio, por lo que trascendió de manera extraoficial, las principales categorías quedarán en manos de Marcelo Molina, el conocido tucumano, que tendrá la cuarta afista; la quinta será para Emiliano Arredondo; lo dicho de la sexta para “Chupete” Marini; la séptima en manos de Martín Minella; octava para Martín Sánchez y novena para Mauricio Siero.



La reserva de AFA seguirá con Ariel Segalla de entrenador y la primera de Liga Santafesina de Fútbol será orientada por Pablo Bonaveri. Por estas horas, tanto Javier López como el “Chueco” Robledo, están observando en el predio jugadores que quedaron libres de otros clubes y llegaron recomendados para ser “probados” en Colón.

En su edición impresa del domingo 22 de enero, El Litoral afirmaba: “Domínguez busca rivales y ofrecieron un ecuatoriano: al caerse los amistosos en Chile, el técnico intentará sumar un par de ensayos más antes del debut. Joffre Guerrón, del Cruz Azul, el nombre que suena como delantero”. Hoy, varios días después, ya casi en el final del mes, todo parece indicar que el nombre del ecuatoriano que está “colgado” en el Cruz Azul de México vuelve a sonar muy fuerte en el radar sabalero.