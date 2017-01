Preocupan los hechos de inseguridad en Monte Vera

“No se toman medidas a nivel de la Justicia y eso nos perjudica a todos”, sostuvo el jefe comunal, quien agregó que “cuando están involucrados los menores y no se hace nada, llegan a adultos con más violencia”.

En ese sentido, Clebot, indicó que no es difícil abordar la problemática de inseguridad en un pueblo chico. Sin embargo, reiteró que “si la Justicia no es efectiva y deja libre a los delincuentes la situación se complica mucho más. No alcanza con las actividades de inclusión para rescatar a los menores que delinquen”.

En tanto, señaló que desde la marcha que realizaron hace tres meses la presencia policial en la localidad es mayor pero precisó que “necesitamos que la gente se anime a denunciar y que la Justicia actúe rápido”.

El presidente Comunal de Monte Vera, Marcelo Clebot, se refirió en diálogo con LT10 a los delitos cometidos en la zona, puntualmente al caso del fin de semana cuando fue herido de gravedad un joven, en un enfrentamiento entre bandas.