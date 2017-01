Fleitas, anunció su participación en la Maratón

En primer lugar, el edil y presidente del Concejo Municipal, Sebastián Pignata agradeció la presencia del Comité Organizador y dijo que “es muy importante acompañar y respaldar a un compañero que, después de 17 años, vuelve a participar de la Maratón más linda del mundo. Es un orgullo para quienes compartimos las actividades diarias dentro del Concejo y para quienes conocen su trayectoria en el mundo del deporte y la representatividad que genera en los santafesinos. Seguramente vamos a vivir una edición muy especial".

Al mismo tiempo, el ganador y ex nadador de la edición de 1991, actual Concejal Fernado Fleitas agradeció al Comité Organizador, a la Asociación Maratón Acuática Santa Fe Coronda y a todos sus pares presentes por el acompañamiento y la oportunidad de volver a la 43° edición de la Maratón Santa Fe- Coronda “en esta oportunidad no voy a competir sino a participar después de 17 años. Es un homenaje para la gente de Santa Fe, Coronda, la Comisión Organizadora y para muchos que ya no están como por ejemplo mi Papá. Vamos a revivir viejas épocas y seguro será una jornada a pura emoción. Durante la edición me van a acompañar ex nadadores como Diego Degano y Celeste Puñet. Es muy importante, desde nuestro espacio, respaldar y colaborar con este evento que es uno de los más importantes a nivel provincial, nacional e internacional&r dquo;, sostuvo.

En el mismo sentido, el titular de la Comisión organizadora de la Maratón Internacional Santa Fe – Coronda, Marcelo Micocci, reconoció su emoción tras dos años de no poder realizarse la misma, “esta edición será muy especial ya que tuvimos récord de nadadores inscriptos aunque por reglamento y el Ranking Mundial solo participarán 30 en total, 16 mujeres y 14 varones. Es decir que, por primera vez en la historia de la competencia, tendremos mayor participación femenina y vamos a prestar especial atención por el alto nivel de competición ya que estarán presentes los mejores del mundo”. Micocci, recordó que la ceremonia de presentación será el próximo domingo a las 10:00hs, en el Complejo Piedras Blancas de la ciudad de Santa Fe y que aproximadamente a las 18:00hs estará finalizando con la llegada de los nadado res a la ciudad de Coronda. Mientras que, el día lunes 6 de febrero, en el salón Los Maderos del Puerto de Santa Fe, se llevará a cabo la ceremonia de clausura de la 43° edición.

Por último, el ex nadador y guía de la maratón, Florencio Romero hizo referencia a la vuelta y manifestó “una inmensa alegría de acompañar, como en los viejos tiempos, al mejor nadador de río que ha dado la natación santafesina”. Asimismo resaltó el trabajo y el acompañamiento de todos los organizadores y aseguró que "hoy podemos rescatar una fiesta de Santa Fe, nosotros somos gente de río y es muy dificil que esta Maratón deje de hacerse, por eso rescato la voluntad inquebrantable de sus organizadores. Esta nueva edición va a recuperar la alegría y empatía del público y los participantes cuando la costa de Coronda se colme de gente, como todos los años, porque la Maratón es una fiesta de todos los santafesinos”, finalizó.