Guardavidas reclaman el pago de haberes de noviembre

Sergio Berardi, Secretario General del Sindicato de Guardavidas.

El secretario general del Sindicato de Guardavidas Sergio Berardi denunció al aire de Radio Uno 101.3 que el Municipio adeuda los haberes desde noviembre en adelante a trabajadores que comenzaron su labor ese mes. En principio, se trata de 12 trabajadores afectados.Por ello, el gremio decretó el estado de alerta permanente. Berardi explicó que "no es una media de fuerza en sí misma" ni tampoco "es un paro". Sino que "los compañeros están concuriendo a su lugar de trabajo" y cumpliendo con sus obligaciones pero realizan distintas acciones como no llevar el uniforme, por ejemplo.Asimismo, aseguran que aún hay “puntos pendientes de cumplimiento” en materia de seguridad, por lo que “esos chicos trabajan incluso arriesgando su integridad física”, aunque no cobren.Además, presentaron un escrito a Municipios y Comunas en los que informan sobre la habilitación de piletas en clubes, sobre todo el interior de la provincia, que no cuentan con bañeros para garantizar la seguridad de los usuarios.