Pichetto piensa en un "PJ democrático" con Sergio Massa y Florencio Randazzo

De cara a las elecciones legislativas que tendrán lugar este año, el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria-PJ, Miguel Ángel Pichetto, consideró que dentro del peronismo debe darse un recambio generacional que permita la participación de dirigentes como Florencio Randazzo, Sergio Massa y algunos gobernadores justicialistas.Pichetto indicó que "el peronismo tiene que terminar con algunas taras autoritarias" y abandonar "el modelo de conducción rígido que se ejercitó desde el poder" durante el kirchnerismo para "volver a tener confiabilidad".Consultado sobre cuál sería el candidato indicado para que el PJ vuelva al poder, el senador rionegrino consideró que el partido tiene que atravesar un "proceso de cambio generacional" que incluya a los dirigentes de "40 y 50 años", y mencionó a "Randazzo, Massa y gobernadores jóvenes"."Al caso de (Juan Manuel) Urtubey, que ya tiene una trayectoria, hay que sumarle el de San Juan (Sergio Uñac), el de Chaco (Domingo Peppo) y el de Entre Ríos (Gustavo Bordet). En Santa Fe está el senador (Omar) Perotti", analizó Pichetto en una entrevista con el diario La Nación.Por último, dijo que sigue viendo a Massa como "una figura interesante" dentro del movimiento y manifestó: "Me parece que habría que encontrar un espacio común para dirimir el liderazgo en 2019. Las primarias podrían ser la salida para la construcción del peronismo democrático. El peronismo tiene que terminar con algunas taras autoritarias".Para Pichetto, el PJ debe cambiar su discurso electoral ya que "no puede ser sólo voluntarista sino que tiene que tener equipos y propuestas, con dirigentes actualizados modernos y desconectados del proceso histórico", y, en una clara referencia al kirchnerismo, agregó: "Lo que terminó, terminó. Lo que debe empezar debe ser lo nuevo".El diputado del Frente Renovador dijo que es "muy difícil" que el jefe de ese espacio, Sergio Massa, participe de una primaria con los candidatos del peronismo y advirtió que "no" ve a la ex presidente Cristina Kirchner compitiendo "en una interna".El ex gobernador bonaerense le respondió al senador del FPV-PJ Miguel Pichetto, y consideró que "veo muy difícil que participe el Frente Renovador (de una interna abierta), pero también veo muy difícil que Cristina Kirchner, en el caso de ser candidata, acepte una PASO".En declaraciones a radio 10, el diputado por la provincia de Buenos Aires explicó que "no" ve a "Cristina en una interna" porque no cree que pueda entrar "en una discusión dentro del peronismo". Consultado por las declaraciones del jefe del bloque de senadores del FPV-PJ, Solá respondió: "Pichetto quiere ser el más moderado de todos y quiere cualquier cosa menos el peronismo rebelde"."Él no ve ninguna posibilidad en un peronismo rebelde ni movilizado y lo entrevé como un partido clásico y eso es imposible para el peronismo", dijo.Para Solá, el peronismo "puede ser republicano y respetar las leyes, pero es un movimiento con un contenido emocional muy fuerte".