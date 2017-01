Merkel criticó la restricción migratoria de Trump al ingreso de ciudadanos de países musulmanes

La canciller alemana, Angela Merkel, calificó este domingo de errónea la orden dictada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que suspende la entrada de refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes."Está convencida de que la lucha necesaria contra el terrorismo no justifica poner bajo sospecha general a las personas de un determinado origen o de una determinada creencia", afirmó el portavoz del Gobierno alemán, Steffan Seibert, en Berlín."El Gobierno alemán analizará ahora qué consecuencias tiene la medida del Gobierno de Estados Unidos para los ciudadanos alemanes con doble nacionalidad y cuyos intereses, en caso necesario, representa de cara a nuestro socio estadounidense", explicó.Según informó Seibert, Merkel "lamenta" la decisión del presidente de Estados Unidos y así lo expresó en su conversación telefónica de 45 minutos que mantuvo el sábado con el nuevo inquilino de la Casa Blanca.La Convención de Refugiados de Ginebra reclama a la comunidad internacional aceptar refugiados de guerra por cuestiones humanitarias, recordó."Todos los Estados firmantes están obligados a ello. La canciller alemana informó de esta política al presidente de Estados Unidos en su llamada telefónica de ayer", indicó el portavoz de Merkel.Trump y Merkel hablaron el sábado por primera vez desde que Trump asumiera su cargo el pasado 20 de enero. En esta conversación, los dos señalaron el "significado fundamental" de la OTAN para las relaciones transatlánticas y la preservación de la paz y la estabilidad.Asimismo, los dos confirmaron la intención de "profundizar las ya excelentes relaciones bilaterales durante los próximos años", según el comunicado de prensa conjunto emitido el sábado por la tarde.Trump suspendió el viernes temporalmente el programa de refugiados y estableció que durante tres meses los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana (Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Yemen e Irak) no podrán ingresar a Estados Unidos, en el marco de una serie de medidas para impedir la entrada de "terroristas radicales islámicos".Los refugiados de todo el mundo no podrán ingresar al país por 120 días. En el caso de los sirios, esta prohibición es por tiempo indefinido. Sin embargo, un juez estadounidense de Nueva York decidió este domingo que todas las personas afectadas por la prohibición de ingreso de ciudadanos de países musulmanes que llegaron desde el viernes a Estados Unidos se pueden quedar en el país si cuentan con una visa válida