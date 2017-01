Rescatan a una mujer y a su hija, encerradas en condiciones inhumanas

Una joven y su hija de dos años fueron rescatadas luego de estar un mes encerradas en condiciones inhumanas en una casa de la ciudad entrerriana de Paraná. Por el hecho detuvieron a su pareja, con quien convivía hace unos cinco meses. Las víctimas fueron internadas con cuadros de desnutrición y deshidratación. La mujer tenía lesionado el rostro y una costilla fracturada.El personal policial fue alertado este viernes a la tarde a través de un llamado al 911, por lo que arribó a una casa ubicada en un pasillo entre las calles Colobrán y Andreu, en la capital entrerriana, ya que los vecinos denunciaron que la mujer y su hija "no salían hace más de un mes y medio".Los efectivos intentaron ingresar, pero una mujer identificada como la madre del joven aseguró que en la vivienda "no pasaba nada", y no dejó ingresar a la policía. Horas más tarde, agentes de la comisaría 5 de Paraná regresaron al lugar y escucharon llantos de una mujer, por lo que "corrieron una cortina y hallaron a una joven semi desvanecida y en estado de abandono" junto a una nena y, al intentar ingresar, "notaron que las puertas que eran de lata estaban electrificadas", relató el comisario Walter Ziegler."El lugar no tenía baño ni agua corriente, y la joven y su hija vivían en una pieza pequeña con tachos que usaban para realizar sus necesidades", describió.Ziegler contó que "a través de una ventana les acercaban medicación y, según la víctima, su comida, a base de pan y agua".El comisario indicó a la prensa que "tras quitar la electricidad, lograron rescatar a Mariel, de 34 años, y a su hija de dos, ambas oriundas de la ciudad de La Paz, en el noroeste entrerriano", quienes fueron inmediatamente trasladadas al hospital San Martín, donde permanecen internadas.El Hospital informó que ambas "ingresaron con un cuadro de desnutrición y deshidratación, signos de violencia reciente y de vieja data".Por el hecho fue detenido Sergio Alcides Caimer, de 31 años y pareja de la mujer, quien fue trasladado a Alcaidía de Tribunales, a disposición de la fiscal a cargo de la causa, Mónica Carmona.La fiscal caratuló la causa como presunto delito de privación ilegítima de la libertada agravada por el hecho de haber un menor de edad implicado y porque el individuo es pareja de la víctima, por lo que solicitará prisión preventiva para Caimer –60 o 90 días–, a cumplir en una unidad penitenciaria.La mujer "tenía importantes heridas en su rostro y en diferentes partes de su cuerpo, como una costilla fracturada", sumado a que junto a su hija presentaron "un cuadro de desnutrición y deshidratación", dijo Carmona.La fiscal agregó que el hombre tiene antecedentes psiquiátricos, en tanto la madre del acusado "será detenida por coautora, cómplice o partícipe, dependiendo el grado de participación técnica que tenga en el hecho".La mujer y la nena, luego de recuperarse, serán trasladadas "a la casa de una vecina", con una psicóloga de la subsecretaría de la Mujer de Entre Ríos que acompañará el proceso.