A casi dos años del socavón, Assa busca la solución definitiva

El próximo 22 de febrero se van a cumplir dos años del famoso socavón de Urquiza y Bulevar, producto de la rotura de la cloaca máxima existente debajo del cantero central de Pellegrini.Desde Aguas Santafesinas advierten que el conducto está a salvo. Es que los hundimientos posteriores sobre la mano sur son todavía un problema que no encuentra solución y sigue siendo motivo de preocupación de los vecinos de la zona y también de la misma empresa prestataria del servicio de agua y cloaca."El objetivo es encontrar una solución de fondo y definitiva", aseguró en diálogo con Diario UNO Germán Nessier, vocero de Assa. Desde la empresa sostienen que la depresión del piso obedece a una "infinidad de cuestiones" pero aclaran que los "movimientos de suelo fueron inéditos" y que los "trabajos que se realizan en el lugar son de complejidad".La misión es "devolverle firmeza al paquete estructural del suelo". Para lograrlo, Nessier explicó las tareas que se van a desarrollar y que comenzaron hace una semana. "Se hicieron perforaciones para rellenar esas cavidades con relleno de densidad controlada. Luego, y para completar la intervención se va a realizar un sellado fino a través de la inyección de cemento. Las perforaciones comenzaron hace una semana y durante la próxima llegará una empresa de Rosario para comenzar con el sellado fino".Con respecto a los plazos, desde Assa no se proponen una fecha para terminar con los trabajos. Debido a las particularidades y comportamientos del suelo prefieren hablar de un preciso "monitoreo". En ese sentido, Nessier dijo: "Una vez que se complete la firmeza estructural del suelo, se va a monitorear su respuesta. De confirmarse que esto se logró exitosamente se va a trabajar en la restitución a nivel del cantero central y refacción de la mano sur de Bulevar que se vio afectada".En tanto, recordó que "no hay afectación ni sobre el conducto, ni sobre la fundición donde está asentado el conducto que se debió reparar en dos instancias".En noviembre del año pasado, los vecinos de Mariano Comas se volvieron a preocupar por un nuevo socavón de magnitud. El pavimento comenzó a romperse sobre la ochava sudoeste. Un corralito, de grandes dimensiones, protege a los automovilistas para que no caigan en un lugar que sería imposible de salir sin ayuda.Respecto al motivo de la rotura y los trabajos en esa zona, Nessier comentó: "Es un colector cloaclal que estaba roto y el que habría producido este hundimiento. Se intentó hacer una serie de estudios para ver si había que reparar específicamente donde se produjo el hundimiento o algo mas. Lo que se definió es hacer la apertura y en los próximos días va a comenzar el dispositivo de depresión de napas que permita la excavación. Luego, la colocación de tablestacas para garantizar la seguridad en el trabajo y reparar el conducto".Es el más reciente, sucedió el domingo pasado. Los vecinos de la zona se mostraron sorprendidos por la forma en que cayó el pavimento. El motivo fue la avería de un caño que recolecta agua cruda y la transporta hasta la planta potabilizadora. El pozo ahora está tapado, aunque señalizado. El conducto no se va a reparar, ya que estaba previsto cambiarlo con anticipación a este episodio."Está previsto una obra que va a dejar fuera de servicio el conducto que estaría originando esto. Se va a reemplazar este tramo de la toma Hernández, ya que es una cañería vieja. Una vez que suceda, se completará la intervención en Dorrego y Balcarce", manifestó el vocero de Assa. Además, indicó que los materiales ya fueron comprados y que se trata de una inversión cercana a los seis millones de pesos.Desde Aguas Santafesinas destacan la coordinación con la Municipalidad de Santa Fe que aceleró los trabajos de reparación en aquellas calzadas que se abren para reparar caños de agua o cloacas. "Con el convenio que se firmó el año pasado se realizan reuniones periódicas, de coordinación operativa. Se han definido muchas intervenciones. Se acordó que en aquellos lugares donde hay pavimento flexible, asfalto, el municipio realice la reparación, ya que tiene una planta asfáltica. Hay un sistema de intercambio de información permanente. Seguramente falta, porque hay muchísimos frentes de trabajo", expresó Nessier.