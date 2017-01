Por las inundaciones, la producción de leche disminuyó en 2 millones de litros diarios

El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, sostuvo que disminuyó la producción de leche por las inundaciones en Santa Fe en dos millones de litros diarios y estimó la caída global en un 20%."Tenemos serios problemas con las inundaciones, de muchísima gravedad. Los tambos están muy mal. Todavía hay mucha agua sobre el terreno y mucho cierre de instalaciones. Hoy se están produciendo dos millones de litros menos y hay una caída en la producción que ronda el 20%", indicó Chemes.El dirigente rural explicó que "la primera salida a esto es que pase el tiempo, porque tiene que bajar el agua y ver qué quedó, pero al mismo tiempo necesitamos financiamiento de manera urgente a muy largo plazo y, si se puede, sin interés, ya que los productores hoy no están pudiendo producir. Asimismo, es necesario postergar lo más que se pueda los vencimientos bancarios e impositivos"."Después, saliendo de la urgencia, lo que se necesita es una fuerte inversión en infraestructura para que esto no siga sucediendo, para que no se inunde más, como así también seguir trabajando en la transparencia de la cadena", agregó.Por último, Chemes señaló que los productores "siguen trabajando a pérdida, ya que se está cobrando en promedio 4,60 pesos, con pisos de 4,30 y un techo de 4,80, mientras que producir un litro cuesta entre 5,50 y 6 pesos, que es lo que nos tendrían que pagar".