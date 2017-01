FACUNDO PEREYRA ES EL PRIMER REFUERZO SABALERO

En el PAOK (Club Atlético Pantesalónico de los Constantinopolitanos) de Grecia, también conocido simplemente como PAOK de Salónica FC, está jugando actualmente —lo hizo en las últimas horas— quien se convertirá en las próximas horas en el primer refuerzo ofensivo para el Colón 2017 de Eduardo Domínguez. Es un atacante zurdo, con pasado en Racing y Gimnasia: Facundo Pereyra.A pesar que su perfil es izquierdo, le encanta arrancar recostado como extremo derecho, para así poder enganchar hacia adentro y que el arco le quede de frente para su mejor perfil.“Primero hablé con Vignatti, después terminamos de cerrar todo con Patricio Fleming y Horacio Darrás. Si no pasa nada raro, el martes estaríamos cerrando todos los papeles para que Facundo se sume a Colón, donde Eduardo —por Domínguez— lo conoce a la perfección”, expresó en distintas entrevistas radiales Luis Belvedere, representante de quien será primer refuerzo sabalero.La hoja de ruta profesional de Pereyra se inició en 2006 en Estudiantes de Caseros y luego trotó por el mundo: dos clubes chilenos (Palestino y Audax Italiano), un club mexicano (San Luis). En el período 2012-2014 jugó en Gimnasia de La Plata, para de allí pasar al PAOK de Grecia. En el 2015 jugó en Azerbaiyán, mientras que el año pasado se dividió entre Racing nuevamente y otro paso por el PAOK, que es donde milita actualmente antes de venir a Colón.“Con Colón está casi todo cerrado, estamos tratando de destrabar su salida en Grecia. Entre hoy y mañana lo vamos a poder hacer. Hace dos horas terminó un partido de la Copa de Grecia y jugó todo el partido de titular, no hubo posibilidad de hablar con el Secretario Deportivo, que está al tanto del interés de Colón”, dijo su agente.“El club quiere que se quede, pero ya adelantaron que no habría inconvenientes. Tiene varias alternativas, un equipo de Turquía, otro de Holanda, otro de la MLS, salvo que venga el Real Madrid o Barcelona el chico vendrá a jugar a Colón”, dijo el representante Luis Belvedere por LT 10.“En este campeonato jugó pero no tanto como deseaba, por eso estamos en esta instancia donde prioriza la chance de jugar. Racing y Gimnasia también me lo pidieron, pero Facundo Pereyra jugará en Colón”, cerró quien maneja los destinos del primer refuerzo para Eduardo Domínguez.