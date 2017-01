Carlotto discrepó con Avruj y convocó a la marcha del 24 de marzo

"Yo tengo diálogo con Avruj, pero no coincido en absoluto con él. Esperemos que prime el sentido común. Avruj quiso llevar el tema a la parte de la cultura educativa, pero el recordatorio se venía haciendo todos los días en las escuelas, de hecho figura en las currículas", sostuvo Carlotto.En declaraciones a la FM porteña Radio Con Vos, la titular de Abuelas convocó "a la sociedad que quiera participar a la marcha, que se hará como todos los años" en el aniversario del golpe que dio inicio a la última dictadura y sostuvo que "el 24 es intocable" porque "es sagrado".En este marco, Carlotto manifestó también su "temor" de que "algunos sectores que se irritan con estos temas puedan generar discusiones en el lugar o hacer alguna provocación. Para nosotros, es un día de dolor y no nos gustaría que lo enturbien".Finalmente, no descartó que "algunos que ven que día a día pierden su trabajo o tienen hambre puedan asistir (a la marcha del 24) para hacer escuchar su reclamo" y subrayó que a "la democracia hay que respetarla pero también los que fueron elegidos deben respetar al pueblo, desde arriba hacia abajo".