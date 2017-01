En el segundo semestre de 2016 se licitaron obras públicas por casi $28.900 millones mensuales

La inversión pública en el sector de la construcción, realizada por la administración central, las provinciales y los municipios, se aceleró en el segundo semestre de 2016 con respecto al primero y se registró un salto del 64% en los recursos per cápita destinados a tales fines, con licitaciones promedio por casi $ 28.900 millones mensuales, lo que pronostica "un excelente inicio para el año 2017", según un informe privado.El análisis compara el promedio de inversión pública por habitante de 2016 (de $ 5.535) con el de 2015 (de $ 3.384), de lo que surge un aumento de 64%.Ese es un "valor que se encuentra por encima de la inflación a lo largo del año, lo cual muestra un incremento real de la inversión en obra pública", expresa el informe realizado por Gómez Nieto Consultores Asociados."Esta situación resulta muy auspiciosa, ya que el año 2017 inicia con un buen ritmo de obras y se perfila a mejorar ampliamente al 2016", evalúa el estudio.Admite además que "sin lugar a dudas el primer semestre del año pasado fue difícil de transitar, por lo menos en lo que a la obra pública se refiere"."La transición, producto del cambio de gobierno, no pasó inadvertida y, durante la primera mitad del año, esta situación se vio reflejada en las licitaciones de nuevas obras públicas, que se ubicaron en un nivel muy bajo", señala el relevamiento que se publica en el sitio de internet del periódico digital de la construcción Construar.En enero-junio del año pasado se realizaron licitaciones de obras públicas por $ 48.662 millones, un promedio de $ 8.110 millones.En el segundo semestre cambió la tendencia y la inversión trepó a $ 173.396 millones, lo que arrojó un promedio mensual de $ 28.889 millones, algo así como $ 20.000 millones adicionales por mes."Un aspecto importante de este aumento en las licitaciones de obras públicas -dice el informe- es que en los últimos seis meses del año la mejora ha sido sostenida" y en ninguno de los meses del segundo semestre se registraron licitaciones por debajo de los $ 25.000 millones.El promedio mensual de licitaciones de obras públicas durante los 12 meses del año 2016 fue de $ 18.504 millones, pero en el primer semestre ascendió a $ 8.110 millones mensuales, mientras en el período julio-diciembre se elevó a $ 28.889 millones (3,5 veces más)."Estos datos ponen de manifiesto una situación que ya se había adelantado y se concretó: luego de los primeros meses de reordenamiento de la obra pública, que venía de un período de varios meses de virtual paralización, fue posible el relanzamiento de las nuevas obras", dice el análisis de Gómez Nieto Consultores.El relevamiento señala que la mayor parte de la inversión en obras públicas (51%) estuvo destinada a las denominadas obras de Ingeniería, es decir, agua potable, cloacas, energía eléctrica, entre otros."Las obras Viales (construcción y mantenimiento de rutas, autopistas, caminos, etc.) acapararon el 26% de la inversión", mientras las de Arquitectura (construcción de viviendas, escuelas, hospitales, etc.) "participaron en el 23% de la obra pública"."Con el impulso que tuvieron las licitaciones de obras públicas hacia finales del año 2016 -considera el estudio- se espera un 2017 en el que la obra pública tendrá un muy fuerte impacto en la economía argentina".