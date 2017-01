Investigan si fue intencional el incendio que se desató en la catedral de San Nicolás

El fiscal de San Nicolás Julio Tanús, quien tiene a su cargo la investigación del incendio desatado ayer en la catedral de San Nicolás aseguró que hoy se iniciaron los peritajes para determinar la causa del siniestro y que no se descarta que el fuego se haya iniciado en forma intencional."Ayer por la alta temperatura no se pudo iniciar la etapa de peritajes, por eso comenzó a realizarse hoy", dijo Tanús, a cargo de la investigación del incendio que destruyó partes de la estructura de la histórica catedral de San Nicolás, ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires.En forma paralela a las pericias de la policía científica y de Bomberos, Tanús dijo que "ordenó" otras que apuntan a determinar si el siniestro fue "intencional" o un "accidente"."También comenzamos con los peritajes de las cámaras de seguridad que rodean a la Catedral y avanzamos con los testimonios de las primeras personas que estaban o que entraron en ese momento al lugar", precisó el funcionario judicial.El fuego comenzó alrededor de las 15.00 de ayer y provocó pérdidas materiales en el templo, ubicado en pleno centro de San Nicolás, pese al trabajo de las cinco dotaciones de Bomberos de San Nicolás y Santa Fe que lograron extinguirlo en pocas horas."Estamos muy apenados, se ha perdido no sólo el altar mayor y el coro, sino piezas históricas como la imagen de San Nicolás de Bari, que tenía aproximadamente 200 años", lamentó ayer en declaraciones a Télam el Intendente de esa localidad, Ismael Pasaglia.