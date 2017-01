A COLÓN LE QUEDARÍAN 700 MIL DÓLARES POR EL PASE DE MELI

César Marcelo Meli ya no jugará en el Sporting de Lisboa, en realidad, no jugó mucho en el fútbol lusitano. Ayer se conoció, aunque de manera extraoficial, lo que el presidente de Racing, Víctor Blanco, había anticipado: el club que preside habría comprado la totalidad del pase del mediocampista. Según lo que se pudo saber, Racing adquirió la ficha del futbolista poniendo sobre la mesa 2.100.000 dólares.

Ese monto sería el “bruto”, por lo que a Colón y a Boca, dueños en partes iguales del pase de Meli, descontados los porcentajes de impuestos, le quedarían 800.000 dólares. Claro que a la institución de la Ribera, las 800 “lucas verdes” le quedarán “limpias”, mientras que para Colón la cosa es diferente, ya que el club de barrio Centenario deberá abonarle a la academia Jorge Bernardo Griffa, entidad en la que Meli se inició en la práctica del fútbol, el 13 por ciento, por lo que a Colón le quedarían casi 700.000 dólares.

“La propuesta de Cocca (director técnico de Racing) me gustó. Racing es un buen club y me gusta lo que plantea. Además, tengo ganas de volver a agarrar ritmo, de mostrarme y de volver a jugar. Me fui de Boca saliendo dos veces campeón, y vine a Sporting con ciertas expectativas y no pasaron. Por eso tomé esta decisión”, declaró César Meli la semana pasada. El jugador estaría sumándose al plantel racinguista en las próximas horas.

Pruebas de jugadores

A través de su página web, el Club Atlético Colón informó lo siguiente: “Informamos que las pruebas de jugadores para poder integrar las divisiones juveniles del club, se realizarán durante la primera semana de marzo. Los días y horarios de las mismas son los siguientes: miércoles 1º de marzo: categorías 1998/1999/2000, se realizarán en horario matutino, a las 8.30; jueves 2 de marzo: categorías 2001/2002/2003, se realizarán en horario vespertino, a las 16.30”.

“Deberán asistir con la autorización de los padres y fotocopia del DNI. Para el caso de jugadores que se encuentren fichados en otros clubes, deberán presentarse con autorización del club al que pertenece el pase que los habilita a participar de dicha prueba. Durante las pruebas estará cerrado el acceso al predio para padres y representantes, sólo podrán ingresar los jugadores que se probarán.

Los jugadores deberán asistir con indumentaria propia (botines, medias, canilleras y short). No podrán ingresar al predio con camisetas o indumentarias de otros clubes, ya sean nacionales o internacionales.

Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del club o al 0342-4820650 (de 10 a 13). Predio: Autopista Santa Fe/Rosario Km.157 - Santa Fe, Santo Tomé. (3016).