UNIÓN: TUVO SU DÍA DE FRANCO

Casi sin mirar el mercado de pases, el entrenador tatengue, Juan Pablo Pumpido, sabe que debe fortalecer el plantel para no necesitar de otros jugadores y, en base a eso, generar una estructura sólida. Hasta el momento lo viene haciendo y los jugadores así lo entienden.

Una vez concluida la tanda de entrenamientos de este jueves, los futbolistas tuvieron contacto con la prensa. Uno de ellos fue el delantero Franco Soldano, que ya está a la par del resto después de la fractura malar que lo marginó de la última fecha de 2016. Entre sus primeros conceptos, dio detalles sobre cómo todos los rumores que llegaban de Colombia para que se sume a Independiente Medellín. “Viví todo muy tranquilo, más que nada porque no hubo nada oficial. Si bien me llegaron comentarios y escuché declaraciones del entrenador, lo manejé con total tranquilidad, así que trabajando a full y pensando en lo que se viene”, manifestó.

“Uno está muy cómodo acá, lo tratan muy bien y trabajé en la pretemporada para encarar lo que resta con Unión. Fueron más que nada rumores. Me llena de orgullo que un técnico tan respetado como Zubeldía haya hecho esos comentarios de mí, me pone feliz. Pero de manera oficial no me llegó nada”, agregó.

Seguidamente, destacó: “Cerré un año muy bueno. Había empezado muy bien con el gol en el Clásico y después me tocó pasar por una lesión muy dura. Por eso el final de 2016 creo que fue como un premio o revancha porque lo luché”.

Siguiendo por esta línea, dejó en claro que “la vara alta la tenemos siempre, porque el rendimiento siempre debemos mantenerlo. Somos un grupo muy unido y, como tal, competitivo. Eso hace que nunca nos relajemos”

En el final, opinó sobre los problemas del fútbol nacional: “Es una lástima lo que está pasando, porque vivimos en una sociedad fútboldependiente y la gente está ansiosa. Entonces creo que es una situación incómoda y que se tiene que resolver lo antes posible. Es una locura pensar en que todo se pare por seis meses”.

La pretemporada de Unión en Casasol transita por un camino de tranquilidad y optimismo. Al plantel se lo nota de buen ánimo y con muchas ganas de progresar e ir en busca de más. Es así como el semblante en cada uno de los protagonistas es elocuente.