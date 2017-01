"No se puede entender que mayores controles tienen que ver con la xenofobia"

Claudi Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural

Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, visitó Santa Fe en el día en que se conmemoran a las víctimas del holocausto y opinó sobre dos tem´ticas que desataron mucha controversia en los últimos días: el feriado del 24 de marzo (Día de la Memoria y la Justicia) y el control de inmigrantes.“Pasar el 24 a un día laborable, tener a toda la administración pública funcionando, tener a todos los poderes en plenitud, tener a los chicos fundamentalmente en las escuelas, en las bibliotecas, espacios culturales, que estén a disposición para que ese día sea consagrado realmente a la memoria, a la reflexión, al homenaje me parece que es un salto hacia adelante, un salto positivo”, expresó de forma contundente Avruj avalando la decisión de Mauricio Macri a través del Decreto Nacional de Urgencia (DNU) promulgado el pasado lunes.A su vez, defendió la postura del Gobierno Nacional y su compromiso con los derechos humanos desmintiendo que la medida adoptada por el Presidente de la Nación sea una falta de respeto a la verdad, memoria y justicia como han dicho varios actores.Ley de migraciones“Argentina fue, es y seguirá siendo un país de puertas abiertas. Bajo ningún punto de vista se puede entender que mayores controles a la ley de migraciones tienen que ver con la xenofobia y la discriminación”, aseguró de forma contundente el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.Ante lo mucho que se ha dicho desde que se puso en debate el tema, Avruj aclaró que el Gobierno se está encargando de “poner en vigencia cuestiones que la misma ley plantea y en las que la Argentina en estos años ha sido muy laxa”.Finalmente, aseguró que “quienes deseen radicarse en el territorio argentino para trabajar, estudiar, desarrollarse, constituir su hogar” son bienvenidos ya que eso le “agrega valor a nuestra sociedad”. No obstante, fue contundente en que “aquellos que vienen a delinquir, a esconder archivos, pensar que la argentina es posible de desarrollar los delitos fundamentalmente transnacionales no van a tener más lugar”.