CHARLOTTE CANIGGIA HABLÓ DE SU SEPARACIÓN DE LOAN

"No funcionó. Fueron seis meses de noviazgo intenso. Fue una relación con mucha piel, de pasión, pero creo que también hubo amor. Pudimos conocernos y allí surgieron diferencias", aseguró en una entrevista con la revista Caras. "La relación venía bien pero había cosas en las que éramos distintos. No estábamos de acuerdo en temas importantes; estábamos peleando mucho y ambos creímos que lo mejor era tomarnos un tiempo", agregó.

Los celos, las discusiones, la alta exposición que tuvieron en los medios y los rumores de golpes fueron desgastando la relación entre los jóvenes. "A Loan lo sigo queriendo pero la gente comenzó a meterse a opinar y se tornó muy difícil de manejar. Mi vida privada me gusta que quede ahí. Si salgo con alguien tal vez lo haga público, pero tampoco vendo todo. Yo tuve varios novios y nadie supo quiénes eran, pero en esta relación pasó eso", explicó la ex participante del Bailando.

Además, la mediática explicó que el "quiebre" del noviazgo ocurrió cuando discutieron en una fiesta de fin de año que se realizó en la casa de Fernando Burlando y Barby Franco: "Hubo una discusión entre Loan y 'El Polaco', generada porque yo había tomado champagne de más. Y, bueno, a veces me pasa eso… Como que no paro de tomar. Creo que es algo común en una chica de mi edad, de 23 años, y la verdad es que estaba feliz. Entonces vino 'El Polaco', cantó y yo me acerqué a él para pedirle un tema. Al parecer eso le molestó, pero creo que Loan no entendió que al 'Polaco' lo veo como a un amigo".

Por otra parte, aclaró que jamás recibió golpes de su ex novio, como trascendió en los medios: "No hubo violencia de género, ni nunca me pegó. Discutimos como todas las parejas porque no podés llevarte bien todos los días y porque la vida no es un cuento de hadas. De todas maneras, creo que todo se exageró". Incluso su hermano Alex había contado en Twitter que ella tenía moretones en el cuerpo. Al respecto, manifestó: "Mi hermano vio que tenía algunos moretones debajo de los brazos y sugirió que eran fruto de esa noche, pero la verdad es que no fue así".

Luego reconoció que su familia no estaba de acuerdo con este romance: "Nunca lo quisieron y eso influyó, pesaba mucho. Cuesta conseguir a alguien que te guste y además que tu familia lo acepte, pero eso no pasó. No lo aceptaron ni mis padres, ni tampoco mi hermano". Aunque Charlotte sigue sintiendo cariño por Loan, aseguró que por ahora prefiere estar sola. "Pasaron muchas cosas después de ese incidente y ahora creo que cada uno está en la suya", finalizó.

Charlotte Caniggia se instaló en Carlos Paz para trabajar en la comedia Abracadabra durante la temporada de verano. La hija de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia está viviendo un momento complicado por su reciente separación con Loan, con quien tuvo una tormentosa relación.