A tres días de la Marcha Proteccionista encontraron un perro muerto frente a la Legislatura

Este mediodía, un llamado de un vecino al 911 alertó sobre la presencia de una bolsa de consorcio sospechosa, de la cual se derramaba sangre generando un olor nauseabundo en 4 de enero y 3 de Febrero, en la esquina del Museo Rosa Galisteo y frente a la Legislatura santafesina.Al arribar la policía al lugar y representantes de SOS Caballos y Addera, se descubrió que se trataba de un perro muerto que tenía restos de vendas y gasas y un collar con correa.Gabriela Salzman, presidente de Addera, contó a Diario UNO que se sienten "indignados por esto, lamentablemente no es el primer caso que tenemos, la gente toma esta determinación de sellarlo con la bolsa, pero eso no se debe hacer, el animal debe ser enterrado".Además dijo que pedirán los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona y van a hacer la denuncia correspondiente a la justicia para dar con el autor del hecho."Repudiamos esto, pedimos a la gente que cuando se le mueran los perros les den un trato digno y los entierren o llamen a empresas privadas que se dedican a esto. Acá fue un dueño irresponsable que lo dejó desde hacía unas tres horas, o sea que de día una persona depositó el animal ahi con estas altas temperaturas y sello la bolsa, eso no se debe hacer", comentó indignada."Consideramos esto como un hecho de crueldad porque el animal tenía dueño, estaba envuelto en una manta y con gasas, quiere decir que tuvo atención médica. Ya no hay nada de respeto hacia los animales", aseguró la titular de Addera.