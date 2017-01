COLÓN LE "RECUERDA" A BOCA QUE TIENE PARTE DE MELI

Sobre llovido...mojado. Es que en un escenario donde hace apenas algunas horas el mismo presidente de Colón admitió públicamente que está decepcionado por la figura de Daniel Angelici en medio de la crisis del fútbol argentino, justo aparece la transferencia de César Marcelo Meli que rescindió en Portugal para sumarse a Racing en las últimas horas. Y, como se sabe, Colón (es decir Vignatti) y Boca (es decir Angelici) son socios en partes iguales.Por lo que pudo averiguar El Litoral y ante la idea mediática instalada en Buenos Aires a nivel país que “Racing compra la mitad de Meli que le pertenece a Boca”, Colón “avisa” que son socios por el jugador en partes iguales.Incluso, al cierre de esta edición, no se descartaba desde el Órgano Fiduciario en conjunto con el juez de feria que quedó a cargo del Salvataje Deportivo en el mes de enero, enviar una carta documento recordándole a Boca los puntos del contrato original por Meli.Ayer, en declaraciones a La Red AM 910 para todo el país, en el programa de Paulo Vilouta, el presidente sabalero José Vignatti fue muy claro al respecto: “Nosotros somos socios en partes iguales de los derechos económicos pero Boca tiene el ciento por ciento de los federativos. El que define donde va a jugar Meli es Boca, como lo hizo antes al prestarlo a Portugal o ahora al venderlo a Racing. Pero Colón, por tener la mitad, debe cobrar la mitad de lo que se venda”, explicó.Desde la jurisprudencia deportiva se dice claramente que “el jugador, en este caso Meli, es un todo. No se puede vender por partes. De lo que se vende, siempre es mitad para Boca y mitad para Colón. No existe esta idea que instalaron algunos —Ejemplo: ver aparte las declaraciones del mismo César Meli desde Portugal— como que Racing compra la parte que tiene Boca”.El punto diez del contrato celebrado en su momento entre Boca y Colón cuando los xeneizes adquieren la mitad de la ficha de Meli es más que claro: se titula “Punto Décimo/Futura Cesión”. Y lo que se expresa allí textualmente es lo siguiente: “En el caso de que en el futuro Boca Juniors transfiera a el jugador por cesión, ya sea temporal o definitiva, de los derechos federativos a cualquier otro club y/o empresa y/o entidad deportiva durante la relación entre el jugador y Boca, Colón tendrá derecho a recibir el cincuenta por ciento (50 %) de la suma neta de transferencia percibida por Boca. Dicha participación se calulará sobre el monto que perciba Boca Juniors, una vez deducidos los gastos, impuestos y costos vinculados a la transferencia.“Se deducirán también las comisiones abonadas a agentes y/o intermediarios que hubieran participado de la transferencia.“La cantidad resultante de esta participación será pagadera a Colón por Boca Juniors en un plazo de 10 días desde que Boca perciba el precio de la transferencia. En caso que perciba el precio en cuotas, deberá Boca Juniors abonar a Colón el cincuenta por ciento (50 %) de cada cuota dentro de los (10) días que perciba cada cuota”.En consecuencia, tanto José Vignatti como el Órgano Fiduciario aparecen en escena para jugar a fondo. Como si Colón le estuviera “avisando a Boca” que son socios en el fichaje de Meli, con un solo objetivo: que 750.000 dólares del 1.5 que pone Racing se vengan por autopista a Santa Fe.Está volviendo de LisboaCésar Marcelo Meli confirmó que ya es parte del plantel de Racing para afrontar este segundo semestre del torneo local. El jugador de Sporting Lisboa arregló su vínculo tras el llamado de Diego Cocca. “Van a hacer la compra del 50 por ciento de mi pase que tiene Boca, más un contrato por tres años y medio”, explicó el propio futbolista en diálogo con TyC Sports.Será el primer refuerzo en este mercado de pases de Racing, que sigue en la búsqueda de un defensor (suena Hugo Nervo como una nueva posibilidad). Sin mucha continuidad en el Sporting Lisboa, Meli aceptó la propuesta de Cocca y demostró sus ganas de volver al fútbol argentino, donde fue campeón en dos oportunidades con Boca.“La propuesta de Cocca me gustó. Racing es un buen club y me gusta lo que plantea. Además, tengo ganas de volver a agarrar ritmo, de mostrarme y de volver a jugar. Me fui de Boca saliendo dos veces campeón, y vine con ciertas expectativas acá (Sporting Lisboa) y no pasaron. Por eso tomé esta decisión”, describió.En cuanto a la posición en la que le gustaría jugar en su nuevo equipo dijo sentirse cómodo tanto en el medio como por derecha, pero que está a disposición del técnico para lo que necesite. Admitió además que el llamado del propio Cocca lo incentivó para volver, y que si bien en Sporting no tuvo ritmo, anhela conseguirlo aquí.