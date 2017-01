Los damnificados de Maros se presentaron como querellantes

El juez penal Jorge Patrizi admitió hoy la constitución de querellantes de alrededor de medio centenar de damnificados por la empresa Maros viajes y turismo, cuyos representantes -Marcela Arévalo, Ana Felice y Miguel Ángel Correa- se encuentran detenidos con prisión preventiva por los delitos de estafas y falsificación de documentos reiterados.La audiencia para la constitución de querella contó con la participación de cuatro abogados particulares, que representan los intereses de las víctimas, y que acompañaron al fiscal Omar De Pedro. Entre ellos, los profesionales César Andrés Rojas, Marcelino Lago (estudio Hilbert), Balbina Cavallieri y Celeste Roa Hertelendi. A propósito de ésta última, la Dra. Roa Hertelendi, sus patrocinados serán incluidos la semana próxima en una nueva audiencia, a causa de un error material en las notificaciones, pero que en nada afecta el proceso ni los reclamos vigentes.Asimismo, se cree que una gran cantidad de posibles víctimas, que fueron enterándose de lo ocurrido con el correr de los días, podrían agregarse a estas cuatro listas, y no se descarta la presentación de otros profesionales.La misión de los querellantes en este caso, no sólo será la de controlar la investigación, sino de colaborar con la labor de la fiscalía, tanto en el aporte de evidencias como en el análisis de la cuantiosa y compleja información disponible, que surge de la millonaria estafa.A propósito de lo ocurrido en la sala de audiencias, la abogada Balbina Cavallieri señaló que “los escritos se presentaron el 4 de enero para que nos tengan por constituidos como querellantes. En mi caso particular represento un grupo bastante importante de personas y además me presento por derecho propio por mi propio daño. Soy una de las personas que había contratado un viaje, soy un damnificado más, así que actúo por derecho propio y en representación de un grupo importante de personas”.La Dra. Cavallieri no se encuentra en la lista de los 68 pasajeros que el martes pasado debían embarcar rumbo a Cancún y no pudieron hacerlo. En su caso, “tenía programado un viaje para marzo o abril, obviamente hice todas las averiguaciones y descubrimos que no hay reservas de ningún tipo en las aerolíneas a mi nombre, ni a nombre de mi familia, ni de ninguna de las personas que viajaban conmigo”.—¿Cuál fue la primera reacción cuando se enteró?—Me enteré el día de los hechos, el 2 de enero, por uno de mis sobrinos, que sí viajaba a México al día siguiente. Entonces a raíz de los comentarios de que se había armado problemas en la puerta de la empresa, concurrí personalmente, pude hablar con Marcela (Arévalo) en ese momento, y fui testigo y lo declaré, de que fui una de las personas que escuchó al abogado (Fernando Roldán) en el altavoz del teléfono” cuando le confirmaba a Arévalo de que había presentado el concurso en tribunales.“Yo fui una de las personas que habló personalmente con ella, pidiéndole una explicación de lo que había pasado. Fui testigo de que ella dijo que la había estafado un mayorista, y su abogado me dijo por teléfono en ese momento que a ella nadie la había estafado porque no había pagado absolutamente nada”, detalló Cavallieri.La abogada recuerda que esa misma tarde-noche del 2 de enero “escuché una cantidad impresionante de gente que se agolpó en la agencia” de calle 1º de Mayo 6916, “le pegaban puñetazos a los vidrios, pidiendo fundamentalmente que les devolvieran la plata, gente que había realizado pagos una hora antes de que se descubriera el problema”, recalcó.—¿Cómo llegan a contratar con Maros, cómo era el funcionamiento de esta empresa?—Creo que tiene que ver con el engaño que esa persona generó en la gente, que fue tan importante y tan grande que hizo que por recomendaciones de muchas personas que habían viajado en otras oportunidades, y no habían tenido inconvenientes, contrataran sus viajes, que hasta ese momento venían realizándose con cierta normalidad y la gente confiaba. En mi caso confié como una más y contraté al precio que me ofrecía, que si bien no era desmedido por lo que estaba dentro del mercado, era mucho más conveniente y beneficioso, por lo tanto uno va en confianza y cree que está tratando con una empresa seria, que tiene un respaldo y un sustento que hoy no se puede demostrar.—¿Llegó a conmoverla la declaración de Arévalo?—La realidad es que independientemente de todas las circunstancias que uno atraviesa en lo económico, si bien pienso mucho en los hijos de la señora Arévalo, también pienso en muchos chicos y en muchas quinceañeras que tenían la ilusión de viajar, y muchos chicos que vi en el momento en que se armó todo este problema en la puerta de la agencia reclamando que por favor pudieran viajar al otro día. Chicos que tenían muchas ilusiones y programadas sus vacaciones con sus valijas armadas y que lamentablemente quedaron truncas.Esta mañana, luego de la audiencia de constitución de querella, el fiscal Omar De Pedro, junto con algunos de los querellantes, viajó a la ciudad de Esperanza para entrevistarse con posibles damnificados del departamento Las Colonias, que en gran número recurrieron a las oficinas de la Policía de Investigaciones.Según se cree, Maros tendría una ramificación en dicha ciudad, donde coincidentemente reside la habilitada de la empresa, que es la persona idónea y necesaria para su habilitación comercial. En cuanto a ello y tal como se adelantó en la audiencia de prisión preventiva del martes, existen otros dos frentes investigativos abiertos por la fiscalía, tanto en relación a la habilitada como a la función que le cupo a una empleada apodada “Popi”.