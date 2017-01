Francia "sabrá adoptar, con la libertad que la caracteriza, posturas que pueden ser a veces diferentes si pensamos que no son conformes a nuestros intereses ni a nuestros valores", indicó ante el cuerpo diplomático acreditado en París, y en alusión al presidente electo estadounidense.Hollande repasó al trabajo efectuado "mano a mano" junto al presidente saliente, Barack Obama, en ámbitos como la lucha contra el cambio climático, y destacó que el acuerdo nuclear alcanzado con Irán el año pasado -y criticado por Trump- "debe ser preservado", según reportó la agencia de noticias EFE.El presidente galo admitió que entre ambos países ha habido en el pasado "diferencias de apreciación", como en el verano de 2013, cuando se constató el uso de armas químicas por parte del régimen sirio, pero destacó que la cooperación transatlántica no se ha visto afectada.Hollande culmina su quinquenio en mayo y en diciembre decidió no presentarse a la reelección al cargo.