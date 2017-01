RIVER FRENARÍA LA VENTA DE ALARIO

Mientras Eduardo Domínguez continúa con el doble turno de pretemporada y los jugadores de Colón empiezan a “tocar” la pelotita, son varios los frentes que se pueden definir en las próximas horas, en cuanto a altas y bajas con el trabajo de los dirigentes. Casi al mismo tiempo hay algo que sorprende al Mundo Colón y es el poco ruido que se generó en este mercado de invierno en Europa con los posibles interesados en la ficha de Lucas Alario, el jugador de moda en Argentina.Como se sabe, River Plate y Pedro Aldave -el agente Fifa que maneja el jugador- llegaron a un doble acuerdo en el 2016: 1) Mejorar la remuneración mensual de Lucas Alario en River; 2) Elevar de 15 a 18 millones de euros la famosa cláusula de salida; es decir, el que pone ese dinero, lo obliga a la otra parte a vender a Alario.Desde Santa Fe, los actuales dirigentes de Colón miran expectantes, porque como se sabe la entidad del barrio Centenario posee el 40 por ciento de esos 18 millones de euros. Más allá de los impuestos de rigor, se trata de muchísima plata. Para Colón y para cualquier club de la Argentina y del mundo.En tiempos de desesperación económica para los clubes de fútbol, a los cuales nadie -ni siquiera River Plate- escapa a las generales de la ley, llama poderosamente la atención que ni el club de Núñez ni el agente Fifa active ninguna de las “puntas”: ni el interés del Inter en su momento con Zaneti, ni el scout del PSG de París ni el gusto de un club ruso.Ante una pregunta realizada esta mañana por El Litoral, se llega a la conclusión de que algunos en el Mundo Colón comienzan a mirar con un cierto aire de desconfianza.“Alario está para más y este mercado de enero es raro porque llegaría sin pretemporada, con los equipos jugando y él llegando de unas vacaciones.En River el jugador está muy cómodo y tiene que seguir creciendo como jugador y el club es un buen lugar para hacerlo, además tiene un muy buen contrato y no hay apuro porque a los 24 años todavía puede seguir mejorando”, acaba de declarar Pedro Aldave, el agente de Lucas Alario.¿En qué se puede perjudicar Colón si River no lo vende medianamente “rápido”? En mucha plata, ya que dejaría de ganar ese 40 por ciento de los 18 millones de dólares para percibir apenas 1,4 millón de dólares.Esto es así acorde a lo que este diario pudo corroborar del contrato original cuando Colón vendió a Alario a River. Allí se indicaba claramente que si en junio de 2018 el delantero no es transferido, River deberá pagarle a Colón 1.4 millones de dólares por ese 40 por ciento restante. La diferencia es claramente perjudicial para Colón.“Si no lo venden ahora en verano, que por lo visto no lo van a vender, sólo quedarán dos mercados: junio 2017 y diciembre 2017”, sospechan desde Santa Fe. Colón, claro está, no puede hacer nada. O sí: cruzar los dedos para que el “Pipa” tenga un arranque a puro gol con la banda y tanto River como Aldave dejen de “gambetear” las ofertas.