"No hay ninguna posibilidad de que el PRO se sume al Frente Progresista"

No, de ninguna manera. En un sector del socialismo no están de acuerdo con la idea que deslizó el presidente del radicalismo e intendente de Santa Fe, José Corral, de sumar la PRO al Frente Progresista Cívico y Social. El diputado provincial del Partido Socialista, Rubén Galassi, lo desechó rotundamente este miércoles: “No hay ninguna posibilidad de que el PRO se sume a este espacio político”, dijo el ex ministro de Gobierno.“Nosotros como Partido Socialista tenemos en claro el lugar donde estamos, que es el Frente Progresista, y venimos construyendo en ese sentido desde hace más de veinte años. En las elecciones de 2015 fuimos como Frente Progresista y el principal contrincante fue el PRO. Y ahí la ciudadanía definió que sigamos gobernando en la provincia, en Rosario, en Santa Fe, en Villa Gobernador Gálvez, entre otras ciudades y pueblos. Entonces creo que lo que hay que hacer es honrar ese mandato popular expresado en las urnas y cumplir con nuestra propuesta”, manifestó Galassi.Sobre el futuro del Frente Progresista en el marco de un año electoral, aseguró que “el 2017 tiene que ser un año de fortalecimiento del Frente Progresista”, aunque destacó que en 2019 “va a haber mucho menos margen para las miradas duales”.“Como socialistas tenemos una definición concreta. Todo el resto de los partidos también tendrán que definir qué país, qué provincia, qué ciudad queremos construir y en base a eso también definir las alianzas electorales”, dijo el diputado provincial.Galassi insistió que “todavía falta mucho para las elecciones, y como lo ha dicho el gobernador Miguel Lifschitz, todas las energías en estos días hay que ponerlas en atender las demandas cotidianas de la población”.En otro orden, Galassi consideró que “la construcción política no es una reunión de fin de semana de un grupo de amigos, en donde uno invita por afecto o distintas motivaciones a todos los que quieran sumarse. La construcción política se hace en base a una ideología”.Y agregó: “Es verdad que hay muchos que creen que no deben existir las ideologías, pero las ideologías existen, y el gobierno de Macri tiene una matriz ideológica. Por eso, aflora cada vez con más claridad la visión que tiene sobre la economía: se quejan del déficit del Estado, pero se lo adjudican a los trabajadores, se lo adjudican a los servicios que presta el Pami”.“Nosotros no compartimos este modelo económico del gobierno nacional y no nos vamos a amontonar para estar en una elección con gente que piensa distinto, pese al profundo respeto que tengo por muchos dirigentes del PRO. Pero pensamos distinto, y esa es la esencia de la democracia”, concluyó.