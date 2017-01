Comenzaron a instalar el sistema de geoceldas en las calles de Colastiné

En el marco de las acciones llevadas a cabo dentro del Programa de reconstrucción, el Gobierno de la Ciudad realiza una serie de intervenciones en el distrito La Costa. Las mismas apuntan, entre otras cosas, a mitigar el riesgo hídrico y a sumar tecnología para optimizar el mantenimiento de las calles que, en este sector de la capital provincial, son predominantemente de arena.En este sentido, el Municipio comenzó a colocar un sistema conocido como geoceldas en calles de Colastiné Norte con el fin de estabilizar los suelos para favorecer y garantizar la transitabilidad. En esta primera etapa se intervendrá en unas tres cuadras sobre Las Magnolias entre El Inga y Las Macluras.Vale destacar que estas tareas se hacen en las calles donde ya se avanzó con los desagües. Primero se prepara y nivela el suelo, donde se saca el material, armando una caja. Luego se coloca una malla geotextil, similar a la de los terraplenes, y después las geoceldas; y por último se vuelve a colocar la arena que se sacó de esa calle.Esta tarea, que comenzó esta semana en ese sector de La Costa, es la que observó de cerca el intendente José Corral junto con el equipo de expertos que la lleva a cabo. Además, los vecinos se acercaron para conocer más sobre el sistema y con la expectativa de que cumpla el fin por el que fue tenido en cuenta.El Intendente fue el encargado de dar los detalles da la prensa sobre cómo se coloca y funciona el sistema de geoceldas. En primer lugar recordó que meses atrás se anunció el Programa de reconstrucción de la Ciudad a partir de la crecida sostenida de los ríos Paraná y Salado que elevaron las napas y las lluvias muy intensas que sucedieron durante muchos días hicieron que toda la capital provincial, en especial la zona de La Costa sufriera las consecuencias en la transitabilidad de las calles."Estudiando diferentes alternativas y buscando tecnologías nuevas encontramos esta opción que nuestros ingenieros nos recomiendan. Son las geoceldas que permiten confinar el material de arena de manera que no se marque cuando hay agua porque tienen abajo un soporte que permite que filtre el agua pero no el suelo de modo que la calle queda inalterable", explicó José Corral. En esta línea, valoró que una particularidad del sistema que se está implementando es que es relativamente económico y, además, "La Costa no pierde la idiosincrasia de las calles de arena que los vecinos quieren mantener. Por eso descartamos asfaltar esta zona porque lo que ellos eligen cuando vienen a vivir acá es este paisaje natural".Otra ventaja de este sistema es que cuando hay agua, se puede transitar ya que permite que drene como lo hace el terreno natural. De eta manera, la calle queda sin alteraciones y "eso permite que trabajemos de mejor manera", aseguró José Corral y agregó: "Las calles de La Costa nos obligan a un repaso permanente, cada vez que llueve, aunque no sea intensa, hay que volver a trabajar sobre ellas"."Se trata de una tecnología que, si comprobamos que funciona correctamente, también nos va a permitir que, como hicimos con el pavimento articulado en más de 150 cuadras de la ciudad, los propios vecinos se reúnan para comprar este material y el Municipio aporte la mano de obra y la ejecución", agregó el mandatario local para luego completar: "Así podremos mejorar toda la red vial de La Costa".La primera etapa del trabajo corresponde a una prueba piloto que será evaluada por el Municipio: "Nuestros ingenieros nos aseguran que es un sistema confiable y va a trabajar bien", indicó al respecto José Corral y agregó: "Por supuesto que funciona mejor cuando está el sistema de drenaje. En este sector ya están avanzados". En este marco, el Intendente explicó que el Instituto Nacional del Agua le entregó al Municipio el Plan Director de Desagües para toda la zona de La Costa y con este estudio se avanza en su concreción. "Por supuesto que cuando está el drenaje principal y los secundarios este sistema funciona mejor", concluyó José Corral.