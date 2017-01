El 50% de los trabajadores ceramistas está con suspensiones

Verbano, una de las fábricas afectadas. Foto: En Foco 21.

Moreyra detalló que hay dos ramas muy afectadas por la apertura de importaciones: la rama blanca y la actividad de pisos y revestimientos. Además, en la provincia las fábricas de ladrillos están sintiendo el impacto del “parate grande de la obra pública y privada”, señaló.

Asimismo, indicó que “hoy en día no hay ninguna fábrica con programas Repro”, que si bien no son la solución, sostenían a empresas chicas y daban “cierta garantía de que no se echaría a nadie”.

“Lamentablmente, cuando las papas queman necesitamos decisiones de esta envergadura para poder sostener, por lo menos. Después vemos cómo arreglamos el problema de fondo. Pero tiene que haber una política que sostenga la industria y las fuentes de trabajo”, remarcó.

Mientras tanto, actualmente el 50% de los trabajadores ceramistas del país está con suspensiones, más cortas o más largas. “Hay de todas las maniobras habidas y por haber para que no despidan gente”, contó.

“Cuando no se vende ladrillo, cuando en la rama blanca no solamente perdés mercado sino que te abren la importación y te aumentan los impuestos, lo que antes le sacabas un peso por pieza ahora le tenés que sacar cuatro. Y no vendés nada. Es una ecuación perfecta para destruir la industria”, lamentó.

“El problema es cuánto pueden resistir las pequeñas y medianas empresas”, indicó, y añadió otra preocupación: con qué se va a construir en el futuro.

“En la obra pública necesitan achicar gastos, pero se debe hacer de manera compensatoria y contemplatoria”, sostuvo, y finalizó pidiendo que se discuta “si queremos un país industrial o un país de servicios, para proteger nuestra industria y por supuesto a nuestros trabajadores”.

El secretario adjunto del Sindicato Obrero de Cerámica, Porcelana y Azulejo (Socpa). Juan Domingo Moreyra, dialogó con LT10 sobre la crítica situación del sector.