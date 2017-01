Macri afirmó que Vaca Muerta abre "una etapa de futuro para la energía" argentina

Macri habló en la Casa de Gobierno, al presentarse el acuerdo de todos los sectores involucrados en el desarrollo de dicho yacimiento.Por parte del Gobierno dijo que el compromiso asumido es “dar garantías y certidumbre para que vengan las inversiones” y por ello de un modo coherente con lo hecho en otras provincias “no se van a seguir aplicando retenciones a las exportaciones”. Puso de relieve que para las provincias petroleras “la energía es la posibilidad primaria de desarrollo”.Además el gobierno asume el compromiso de extender el Plan Gas por varios años, con un sendero de precios decrecientes, y va a realizar inversiones para garantizar un precio de compra para poder ir sustituyendo importaciones.En tanto la provincia de Neuquén, donde está en yacimiento de Vaca Muerta, se comprometió a no aplicar gravámenes nuevos ni algunos que estaban en suspenso. Asimismo participará con la Nación en un programa de inversión y desarrollo de infraestructura que, dijo Macri, “es una enorme deuda que tiene la política con el país, cuando se confundió gastar con invertir”.Dedicó luego una especial felicitación a los representantes de los trabajadores que participaron del acuerdo, señalando que son “dirigentes con apertura” tras recordar a aquellos que “quieren aferrarse a una pequeña ventaja, que nos impidió crecer tantos años.Necesitamos argentinos con coraje para generar un futuro distinto, sin quedarse en la crítica o la presión”, dijo.En este caso, agregó, son dirigentes que tienen la “capacidad de entender que están abriendo esta puerta que no solo garantiza empleo, sino que se amplía para muchas familias más”.Los empresarios, agregó, se han comprometido “a un proceso virtuoso de inversiones de U$S 5000 millones el primer año que luego más que se duplicará en los próximos y se sostendrá durante muchos años”.