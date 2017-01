NAZARENA VÉLEZ: "ABANDONO MI CARRERA COMO ACTRIZ"

"Yo elegí no ir a Carlos Paz para no cruzarme al ex de mi hija, porque no sé cómo reaccionaría. ¿Vos qué harías si te lastiman una hija? A mí me dan ganas de arreglar esto como madre", reveló.

Luego, la actriz habló de la pelea de Barbie y Cande Ruggeri. "Es cierto que Barbie me llamó porque se quería volver antes de las vacaciones, algo pasó entre ellas pero no sé qué fue, tendrían que hablar con ella. Cande es una chica muy buena que siempre estuvo junto a Barbie y mi hija también estuvo muchas noches sin dormir a su lado, cuando pasó lo del fallecimiento de su ex", comentó.



Finalmente, habló de su supuesto noviazgo con Pablo Mellino. "Es un tipo y un padre excelente, seguramente si pensara en una pareja sería alguien como él, pero me di cuenta que necesito estar sola y atravesar este proceso así, cerca de mis hijos", comentó.

Nazarena Vélez anunció hoy en Intrusos que se retira de la actuación para dedicarse más a sus hijos. "Lo que le pasó a Barbie hizo que mi cabeza se diera vuelta de una manera increíble, no me perdono no haberme dado cuenta de lo que le pasaba. Por eso esta es mi última temporada como actriz, si Dios quiere ya a partir de marzo estaré trabajando como productora. Basta de giras, de todo, no soporto más estar lejos y escuchar a mi hija llorar. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora mi asignatura pendiente es ser una buena madre. Abandono mi carrera como actriz para estar con mis hijos", explicó.