"El baño de sangre es el precio a pagar", explicó Al Assad

En una entrevista a las emisoras francesas RTL y France Info y a la cadena LCP, Bashar Al Assad explicó que “ver una parte del país destruida y un baño de sangre” es el “precio a pagar” por la liberación de la población, y aseguró que está preparado para "negociar todo" en conversaciones con los rebeldes a fin de mes en Kazajistán.En referencia a Alepo, una ciudad que quedó en ruinas tras meses de bloqueo y años de ataques y combates, Al Assad aseguró que la destrucción causada por la guerra es "muy dolorosa" para los sirios, y que la guerra nunca es buena -"todas son malas"-, pero justificó los bombardeos para hacer frente a los que llama "terroristas", sus opositores.Sobre las negociaciones de pazDe cara a las conversaciones para buscar una solución pacífica al conflicto que en marzo cumple seis años, a fin de mes en Kazajistán, Al Assad dijo que "no hay límites para las negociaciones" y dejó abierta la posibilidad de forma indirecta de su renuncia."Pero todavía no sabemos quién va a estar del lado opuesto. La viabilidad de la conferencia depende de eso", admitió sobre la representación de la oposición."¿Estará la verdadera oposición? Cuando digo la verdadera quiero decir la oposición local, no la oposición saudita, no la francesa o la británica", cuestionó el líder sirio.Bashar al Assad también se refirió a su posible salida del gobierno"Mi estatuto está vinculado a la Constitución -subrayó- y no es propiedad del gobierno ni del presidente ni de la oposición. Pertenece al pueblo sirio. De forma que si quieren cambiar la Constitución, hace falta un referéndum", desafió el mandatario.Al Assad habló sobre el triunfo de TrumpEn relación a la victoria del republicano Donald Trump, el sirio también la consideró "positiva" y se mostró optimista de que su futuro gobierno sea "beneficioso para la situación en Siria"."Si hay un enfoque sincero, una iniciativa para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Siria -argumentó- eso tendrá un impacto para todos los problemas en el mundo, también en Siria""La cuestión -dijo- es cómo liberar a los civiles de los terroristas en esos barrios. ¿Es mejor dejarlos bajo su poder, con decapitaciones, con ejecuciones? ¿Es ése el papel del Estado? No, hay que liberarlos y es el precio que hay que pagar, pero al final se libera a la gente de los terroristas. Es lo que tenemos que hacer", ilustró.