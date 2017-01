Así fue como desde Punta Cana, el lugar elegido para un descanso entre amigos, la ex esposa de Adrián Suar se tomó una nueva foto que acompañó con un texto que merece ser leído.

"Ahora cada vez que subo una foto me pregunto si será 'una foto hot' o si 'encenderá las redes' o si será 'el destape'. Bueh… Es lo que hay. No se me ocurrió venir al caribe con sobretodo…", se descargó la ex protagonista de Educando a Nina, para concluir: "¡A disfrutar, señores! ¡Los quiero a todos!".

Antes y después de ese escrito, Griselda siguió compartiendo distintas postales de sus vacaciones.

Y al fin, más allá de lo que Siciliani pueda considerar de las repercusiones que generan sus fotos, ¡lo importante es que continúe con sus selfies! Al menos aquí, nadie se quejó de las imágenes…

Dicen que lo importante no es que hablen bien o mal de uno, sino que hablen… Y Griselda Siciliani sabe que en estos días mucho se escribió -y se mostró- sobre ella. Todo por las fotos explosivas que desde hace unas semanas vuelca en las redes sociales.