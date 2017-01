Denuncian ausencia del Gobierno Nacional en la lucha contra el avance de las drogas sintéticas

Diputado Nacional Alejandro Grandinetti

Tras la muerte de dos jóvenes en la fiesta electrónica "New Year´s Eve" del complejo Punta Stage, de la localidad santafecina de Arroyo Seco, el Diputado Nacional Alejandro Grandinetti afirmó que la gestión macrista no ha trabajado sobre ninguno de los proyectos tendientes a prevenir la oferta y demanda de las nuevas sustancias químicas. Además, denunció que el Ministerio de Educación de la Nación no está renovando los contratos a los capacitadores y tutores del curso de formación docente que promueve la prevención de adicciones desde el ámbito educativo.El referente del Frente Renovador UNA, consideró que el Ejecutivo Nacional “no sólo no ha fomentado avances para la prevención de las adicciones, sino que, además, esta haciendo todo lo contrario”. En ese sentido, aseguró que “luego de repercusión por la tragedia de la fiesta de Time Warp (celebrada en el complejo Costa Salguero el 15 de abril pasado y que se cobró la vida de cinco jóvenes por intoxicación con drogas sintéticas) el Gobierno Nacional nunca más se preocupó por el tema y encima ahora resta recursos a la formación docente profesional, negando la posibilidad de avanzar en la prevención de las adicciones desde la escuela primaria”.Grandinetti, quien es, además, integrante de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación, participó en 2016 de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el “Problema Mundial de las Drogas”, en donde ese organismo manifestó su preocupación por el avance de los narcóticos de diseño y amplió el debate sobre la necesidad de frenar la proliferación de esas sustancias prohibidas.Luego de su experiencia, el Legislador Massista presentó una batería de proyectos que persiguen la creación del “Programa Educativo Argentino para el Tratamiento de Adicciones a las Drogas”, el incentivo a través de becas para quienes estudien carreras afines y la capacitación para docentes a través de la SEDRONAR, pero, hasta el momento, no recibió el apoyo necesario.Además, le había solicitado al Poder Ejecutivo que dé continuidad durante 2017 al Programa “Nuestra Escuela”, tendiente a brindar cursos gratuitos para docentes, entre los cuales se destaca el denominado “Cuidado y Prevención de Adicciones en el ámbito educativo”. Sin embargo, ese plan estatal es uno de los que se acaba de recortar desde la cartera educativa y que ha motivado que varios sindicatos docentes realizaran ayer un abrazo simbólico a la sede del Ministerio, en rechazo de la finalización de los contratos de unos 400 trabajadores y la desvinculación de 2.600 tutores a distancia.Al respecto, Grandinetti manifestó que “es imprescindible que el Gobierno de marcha atrás con el recorte y entienda la necesidad de plantear una integralidad educativa, formativa y federal al respecto, para incentivar a los docentes y lograr que, en su rol de multiplicadores del conocimiento, tengan elementos que les permitan trabajar como tema transversal la prevención del consumo de sustancias”.A su vez, explicó que “la preocupación no sólo radica en perseguir a los narcos y a las organizaciones criminales sino que también hay que preocuparse por la demanda, es decir, de los adultos y jóvenes que sufren y ven perder su libertad producto de las adicciones”. Por ello, afirmó que “junto a Sergio Massa, la principal inquietud radica en que los jóvenes no sean rehenes de esas falsas ilusiones, para lo cual es necesario tener más docentes y mejor formados”.Finalmente, el Diputado Grandinetti aseguró que “es imperioso que el Estado tome conciencia y se comprometa en la lucha contra las drogas sintéticas, que ya se han convertido en una epidemia global” porque concluyó diciendo que, “de lo contrario, habrá cada vez más víctimas fatales”.