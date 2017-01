Hugo Marcucci, Diputado Nacional

El miércoles por la mañana el Diputado Nacional Hugo Marcucci, junto a su par Gisela Scaglia, se reunieron con el Director del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe CPN Sebastián Fumis, para abordar posibles soluciones al problema que hoy atraviesa el Puerto local. El mismo se ve impedido de operar con contenedores porque el único predio previsto no tiene habilitación aduanera y no cuenta con un escáner.Para Marcucci, la clave en la optimización del funcionamiento del Puerto está en su “reubicación al nuevo cauce. Sacarlo del centro de la ciudad y colocarlo en un lugar mucho más natural, en el cauce principal del Río Paraná”. No obstante, actualmente preocupa más la falta de empresas que operen con contenedores.Los legisladores explicaron que el pasado 20 de diciembre se produjo el vencimiento del contrato por el cual la empresa LOGINTER S.A. explotaba la terminal de contenedores del Puerto de Santa Fe, en tanto que días previos, el 2 de diciembre, quedó desierta la licitación por la cual el EAPSF ofrecía la explotación del predio por un plazo de 10 años.En el encuentro el titular del EAPSF comentó que realizaron trámites ante Nación ya que la operatoria de contenedores en el Puerto de Santa Fe se ve impedida por dos factores fundamentales, por un lado el único predio previsto para operar con contenedores no tiene habilitación aduanera. Por otro no se cuenta con un escáner para controlar la carga con las especificaciones requeridas por el Estado, el cual tiene un valor millonario, lo que impide el otorgamiento de una nueva habilitación formal para el EAPSF u otro operador privado.Para el Diputado Nacional propone “encontrar en el marco, no de que no haya controles, sino que haya controles la mejor alternativas”. Además, sostuvo que “están bien los controles, pero la droga se incauta por la inteligencia que se hace acerca de cómo se transporta la droga. No poniendo una malla, una red y queriendo colar el Río”.Para poder dar una pronta respuesta, Marcucci y Scaglia se comprometieron a realizar gestiones ante la AFIP y la Dirección General de Aduanas, a fin de solicitar la ampliación de la zona primaria aduanera del Puerto de Santa Fe y de buscar alternativas para el control de cargas como tienen otros puertos para poder seguir funcionando con operaciones de contenedores.