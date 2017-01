Vecinos preocupados por los enfrentamientos

Imagen Ilustrativa - (Foto: La Trocha Digital)

La iniciativa comenzó a gestarse desde que el barrio nació, pero recién hace unos meses llegó al Concejo Municipal. Los ediles justicialistas, Sebastián Pignata y Lucas Maguid, acompañados por otros pares, tomaron la propuesta y hoy da vuelta en alguna de las comisiones con el fin de aprobarlo. La intención es que las designaciones sean la continuación de los nombres de la calles que se encuentran entre Zavalla y Peñaloza; y lo más importante es colocar la cartelería correspondiente. “Resulta indispensable para los residentes, para que los que transitan por el barrio puedan localizarlas sin dificultades, posibilitando la identificación de los domicilios fundamentalmente y así poder recibir los servicios tales como el correo, sanitarios, de emergencias, de transporte, entre otros”, dijo a Diario UNO, Carmen Ramírez, una de las vecinas autoconvocadas del barrio René Favaloro.



Para describir un poco el barrio, solo las calles que tienen nombre son La Salle, Malaver y Quiroga, es decir las que corren de este a oeste, pero las perpendiculares son pasajes públicos sin nombre o identificadas solo con números. “Cuando entran al barrio son muy pocos los que conocen y se pierden, e incluso nos preguntan donde queda determinada dirección. Entonces no queremos que eso siga pasando, sino que todas estén identificadas como corresponde. No son muchas, solo unas seis cuadras las que necesitarían sus carteles. El barrio tiene casi diez años y nunca completaron esta tarea de nomenclar las calles. Nosotros empezamos a trabajarlo en 2007 pero nunca nos escucharon”, manifestó Ramírez.



Una larga lista



Mientras aguardan que esto se concrete y a partir de las intensas lluvias que sucedieron el mes pasado, los vecinos comenzaron a reunirse de manera semanal para analizar las distintas problemáticas y canalizar los reclamos en las dependencias correspondientes. Los encuentros son los sábados a las 16 frente a la parada de la Línea 11, a pocos metros del centro de salud. “Nos reunimos para analizar los reclamos que tenemos y así encontrarle posibles soluciones entre todos. Peticionar ante quien corresponda, que se realicen las acciones pertinentes, como así también controlar la ejecución en tiempo y forma, son algunos de los objetivos que tenemos”, dijo Carmen.



La lista comienza con la reposición de luminarias en casi todo el sector ya que muchas están rotas y colgando de las columnas. Esto va aparejado con la falta de seguridad y la peligrosidad en determinados lugares del barrio René Favaloro. Además, en cuanto a esto exigen mayor presencia policial en las calles del barrio. Otro tema, tiene que ver con la falta de limpieza como barrido y recolección de residuos domiciliarios y “las bolsas con yuyos también”, dijo Carmen y consideró: “Sería muy importante que se destinen cuadrillas a nuestro barrio para que realice el corte de yuyos y malezas” como sucede en otros sectores de la ciudad.



Calles y transporte



Ya es normal que cada vez que llueve la Línea 11 –la única que presta el servicio en esa zona norte de la ciudad– no trabaje como corresponde por el mal estado de las calles. “Los días que llueve mucho y se inundan los barrios lindantes, no puede salir, y por ende deja a todo el sector aislado porque debe cambiar la parada y solo llega hasta Peñaloza y Gorriti”, contó Carmen.



Pero los vecinos tienen una propuesta que incluso ya fue planteada a las autoridades municipales. En este sentido, la vecina contó: “Nuestro pedido, además de mejorar las calles del barrio por supuesto, es que se permita que Callejón Quiroga, que se encuentra en mejores condiciones sea una alternativa no solo para la línea de colectivo sino también para los vehículos y así salir hacia Aristóbulo del Valle. De esta manera no quedaríamos aislados”. Pero además y aprovechando la ocasión le pedirán a la Municipalidad que mejore la frecuencia del recorrido. “En horario pico, es bastante frecuente que las personas lo tengan que esperar más de media hora, y cuando llegan, están completos y no paran”, agregó Carmen.



Refiriéndose al transporte público esta vecina no puedo dejar de referirse a las calles: “Es lamentable el estado de deterioro que presentan las que están ubicadas entre La Salle hasta Callejón Quiroga. Se está llevando a cabo la repavimentación de 16 cuadras en el marco del Plan Abre, pero pedimos que se cumpla con la totalidad de lo convenido porque por ejemplo en La Salle solo se pavimentó una sola mano, y estaban presupuestadas las dos”.



Luego y siguiendo este tema agregó: “Se pide que tiren ripio o un mejorado más fuerte en Callejón Quiroga porque luego de las fuertes lluvias de abril solo tiraron tierra. También pedimos que las obras en la avenida Peñaloza se terminen cuanto antes, para el beneficio de todos los vecinos de la zona norte”. Según aclaró la vecina, desde que comenzaron estas reuniones siempre mantuvieron comunicación con la coordinadora del Distrito Norte al cual pertenece el barrio, Ivana Quarati a “quien le elevamos nuestros reclamos” dijo Carmen Ramírez y para finalizar esta vecina agregó: “Para la próxima reunión están convocados algunos concejales de la ciudad, como también el presidente comunal de la vecina localidad de Monte Vera, entre otros”.

El Barrio René Favaloro está ubicado en el centro norte de la ciudad a la altura del 10500 de la avenida Peñaloza hasta Doctor Zavalla al este, y entre J. B. La Salle y Callejón Facundo Quiroga. Este plan de viviendas fue adjudicado a sus habitantes en 2007, desde entonces el crecimiento es notable, pero el desarrollo no es acompañado por la infraestructura y los servicios esenciales. Los vecinos comenzaron a reunirse con la idea de sacar el sector adelante y ubicarlo en el lugar que le corresponde. Son muchas las necesidades y la lista de reclamos es larga, pero además impulsan que las calles tengan nombres propios y así darle la identidad a cada uno de los pasajes.