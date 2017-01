NICOLE NEUMANN CONFIRMÓ LA CRISIS CON POROTO CUBERO

Y aunque ambos desmintieron la situación y solo hablaron de discusiones, ahora, de vacaciones en Punta del Este, intentan recomponer el vínculo. Según cuenta la revista Caras de esta semana, la modelo y el futbolista habían perdido el contacto producto de sus innumerables compromisos profesionales.

Sin embargo, en lugar de bajar los brazos, recurrieron a terapia de pareja y consultaron a un guía espiritual: "La estamos remando", confiesan.

En cuanto a la posibilidad de hacer terapia: "En pareja lo intentamos, pero no llegamos a muchas sesiones porque era imposible embocar los tiempos de los dos y de la terapeuta. Habremos ido dos o tres veces, pero yo sí retomé con mi terapeuta de toda la vida. Me re ayudó, y también recurrí a un chico que te cura energéticamente, te limpia y te centra. Traté de atacar el problema por todos los flancos", contó la modelo a la revista.

Y siguió: "el amor no se perdió, y nunca barajamos llegar a ese extremo. Ahora me vuelvo a Buenos Aires más temprano que nunca, porque mi papá está de vuelta de visita y Fabián comienza la pretemporada con Vélez. Me sentaré a organizar el 2017, las vacaciones me ayudaron a bajar y así es mejor tomar las decisiones correctas".

Durante el paso de Nicole Neumann por Bailando 2016, la ausencia de Fabián Cubero apoyándola a un lado de la pista y el repentino llanto sin aparente motivo de la modelo alimentaron los rumores de una fuerte crisis de pareja.