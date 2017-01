Con ciclos y festivales clásicos y nuevas propuestas, Santa Fe vivirá un verano a pleno

Presentación del programa Verano en Santa Fe

El río, la playa y las actividades al aire libre serán protagonistas de la agenda de actividades culturales, recreativas y deportivas para disfrutar durante enero y febrero. Las plazas, parques y paseos de los diferentes barrios de la ciudad, los museos y salas culturales también son parte de la programación que incluye ciclos de teatro, cine, música, danza, festivales y grandes eventos.Autoridades del Gobierno de la Ciudad presentaron esta mañana la agenda de actividades que ofrecerá la capital provincial para esta temporada, acompañados por artistas y organizadores de las diferentes propuestas. El Secretario General del Municipio, Carlos Pereira; la Secretaria de Cultura, Patricia Pieragostini; la subsecretaria de Turismo, Claudia Neil; y el subsecretario de Deportes, Bernardino Landi, brindaron a la prensa los detalles de la agenda que prepararon las distintas áreas municipales y el sector privado para que vecinos y turistas tengan diferentes opciones en esta temporada.“Hace un año atrás nuestras playas no estaban en condiciones para hacer actividades, los parques y paseos también sufrieron las tormentas, por eso destacamos que en menos de seis meses nuestra ciudad se puso en condiciones, las playas están hermosas y los parques y paseos están puestos a punto para disfrutar este verano”, valoró la secretaria de Cultura. “Estamos muy felices como dice nuestro intendente José Corral en esto de estar trabajando juntos. Sabemos que siempre falta mucho por hacer, pero entre todos hemos puesto la ciudad en condiciones”, agregó.Por su parte, la subsecretaria de Turismo consideró que “esta va a ser una temporada mucho mejor que la anterior. Sabemos que hay mucha gente que va elegir destinos próximos al lugar donde residen, y no va a hacer grandes viajes; y en este sentido Santa Fe se posiciona como una de esas ciudades emergentes, donde hay una gran oferta no solamente cultural y pública sino también privada, de parte de empresas que han apostado a tener buena gastronomía y espectáculos, y cerveza que es un nuestro gran producto de verano para disfrutar. Tenemos muchas expectativas y estamos trabajando con Paraná para fortalecernos en el turismo regional”, agregó remarcando la proximidad de la capital provincial respecto de grandes centros emisores de turismo como Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.Finalmente, destacó que “las actividades náuticas y deportivas también convocan. Somos subsidiarios de dos corredores turísticos pesqueros muy importantes -el de la Ruta 11 y el de la Ruta 1- con un servicio de cabañas, guías de pesca y servicios. Mucha de esa gente que hace turismo de pesca viene a la ciudad de Santa Fe y hace compras, viene a cenar y tomar cerveza, disfruta de muchos de los eventos que propone de la ciudad, por eso también trabajamos complementándonos a través de acciones coordinadas con la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe”.El clásico Festival de Festivales, que convoca cada año a todas las familias en torno a la música y las danzas folclóricas comenzará el 13 de enero con el 33º Festival del Pescador, en Sauce Viejo, que se extenderá hasta el 16 de enero. El 20 y 21 de enero será el turno de la 29º edición del Festival de Guadalupe, con la participación de destacados cantores y grupos de la escena regional y nacional, y compañías de danza que protagonizarán las dos lunas del Festival, al pie de la Basílica de Guadalupe. Ambos festivales llegarán a todo el país a través de la TV Pública, en el marco del ciclo Festival País 17’. La grilla continuará el 3 y 4 de febrero con el Festival de San Pedro, que cada año convoca a más familias en el espacio público ubicado en Crespo 3770; y finalizará el 11 de febrero con el Festival del Río Colastiné.En febrero, una nueva edición del Festival del Norte transformará el Jardín Botánico en un encuentro festivo, en clave de carnaval murguero y con propuestas para toda la familia.Del 24 al 26 de febrero, bailarines, músicos, pasistas, saltimbanquis y mimos animarán las tres noches de Carnavales entre Todos, en Costanera Este.En relación a la práctica de deportes, Landi precisó que “son más de 80 actividades semanales las que ofrecemos, en los lugares ya típicos sobre la Costanera, la Estación Belgrano, pero también en Alto Verde, en el Parque Garay y La Tablada, entre otros”. Asimismo destacó las opciones del servicio Subite a la Bici, y las colonias de vacaciones para chicos y adultos. “Hay un espectro grandísimo, solo hay que pensar qué se quiere hacer porque la ciudad ofrece muchas alternativas que se pueden hacer de manera tranquila y disfrutando un buen momento”, sintetizó.En esa línea, destacó que una de las novedades de esta temporada es “Moviendo el barrio”, un ciclo que comienza el próximo lunes 9 de enero a las 19 y recorrerá cada día desde las 19 diferentes espacios públicos. Los encuentros invitan a que chicos y grandes compartan clases de ritmos latinos, juegos inflables, y luego disfruten de cine para toda la familia. La grilla indica que los lunes la programación será en Plaza Fournier (Castelli y Gobernador Freyre), los martes en la explanada del Jardín Municipal de barrio Las Flores (Rgto. 12 de Infantería y Europa), los miércoles en El Alero de barrio Coronel Dorrego (Bv. French y Sarmiento), los jueves en Paseo Escalante; los viernes 13 de enero y 3 de febrero, en Polideportivo de Alto Verde (Demetrio Gómez s/n); los viernes 20 de enero y 10 de febrero, en Plaza Fray Suárez de barrio El Pozo (Leloir y Pasaje Peñaloza); y los viernes 27 de enero y 17 de febrero en el espacio de Alassia y Anchini, de La Guardia.Rodando Cultura regresa en esta temporada con propuestas artísticas destinadas especialmente a los más jóvenes: los jueves de febrero, desde las 21: el 2 de febrero, en el Jardín Botánico “Ing. Lorenzo Parodi”, el 9 en la Plaza Constituyentes, el 16 en el espacio de juegos “Gastón Gori” del Parque Federal y el 23 de febrero en la Plaza de las Banderas.Los paradores de playa del Espigón I y II, y los Paradores Niza y Ri ofrecerán diferentes propuestas de música en vivo, DJs, torneos y exhibiciones de diferentes deportes. En el parador del Centro de Deportes (Av. Almte. Brown 5294) comienza el 20 de enero, y continuará todos los viernes a las 21, el clásico ciclo Danza en la Playa, con la participación de compañías y parejas de baile santafesinos; los sábados a las 19 (a partir del 21 de enero) tendrá lugar un nuevo ciclo de Música en la Playa; y los domingos a la misma hora -a partir del 22 de enero-, elencos locales brindarán funciones de espectáculos infantiles. En ese mismo espacio junto a la Laguna Setúbal habrá torneos de Beach Voley, todos los viernes, sábados y domingos de enero.Los Parques Garay y del Sur volverán a ser espacio para los encuentros de Kermesse y Espacios Creativos, los miércoles y jueves, respectivamente, siempre a partir de las 17.30, comenzando el 18 de enero. En el espacio de Salvador Caputto y Pte. Perón también se desarrollará el ciclo Cumbia e Infantiles, que comienza el 22 de enero y sigue todos los domingos desde las 16.Los jueves a las 21, junto con la oferta de alimentos frescos, productos gastronómicos y una variada oferta de servicios, el Mercado Norte (Santiago del Estero 3166) invita a un Ciclo de música en vivo. El Mercado Progreso contará en esta temporada con los ciclos “El amor, ya no?” y “Cine bajo las Estrellas”, programados junto a Cine Club Santa Fe. El primero de ellos será los lunes de enero y febrero a las 20.30 (inicia el 16 de enero), y en cada fecha incluirá la proyección de un film y reflexiones finales a cargo de destacados comentaristas invitados. “Cine Bajo las Estrellas” será los miércoles de enero y febrero (inicia el 18 de enero) a partir de las 21, con una selección de comedias de Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Turquía y Hungría.“El cosmos de Sofía” –organizado por el Municipio, el CODE y Cine Club- convoca los sábados 21 de enero y 4 de febrero, a las 20.30, con proyecciones, observación del espacio, filosofía, música y gastronomía con el Colectivo de Cocineros Chimichurri. El cine infantil tendrá también su espacio con una selección de films y cortometrajes a cargo del Taller “El Globo Rojo”, los domingos de enero y febrero a las 19.30 (a partir del 15 de enero). El grupo paranaense Relámpago Verde regresa al Mercado Progreso, el viernes 20 y 27 de enero, a las 20.30, con dos encuentros de cine y música, con el dúo de artistas Cosmomedia junto a invitados y la oferta de Chimichurri.Además, los jueves de febrero a las 21, en el espacio de Balcarce 1635, tendrá lugar el ciclo de Teatro de Humor; y el sábado 11 de febrero, de 18 a 23, el encuentro Clown-Boratorio.El sábado 28 de enero, de 18 a 23, la Casa de la Cultura China invita a recibir el Año nuevo Chino con distintas actividades y demostraciones. La Feria Diseña Santa Fe volverá los domingos de febreros a partir de las 18; y los viernes de febrero, de 20 a 23, se realizará “Mercado Urbano” con propuestas para los más jóvenes.Para conocer más la ciudad y su entorno habrá paseos náuticos por las islas en la embarcación La Ribereña o el Catamarán Costa Litoral; se realizarán el paseo por la Cervecería con degustación de lisos santafesinos, y el Circuito religioso que refleja el paso del Papa Francisco por la ciudad, y habrá actividades en el CODE. Los Museos de la Ciudad abrirán también en horarios especiales para recorrer distintas exposiciones vinculadas a la historia, las artes visuales, la música y el teatro santafesino.Toda la programación se puede consultar en la agenda web www.santafeciudad.gov.ar/agenda, disponible para descargar en dispositivos móviles.