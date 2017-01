Recomendaciones para contratar viajes y alquilar inmuebles

Marcelo Ponce, Director de Derechos Ciudadanos

“En estos meses suelen aumentar las consultas de santafesinos que contratan o realizan algún viaje”, señaló el director de Derechos Ciudadanos, Marcelo Ponce. Al respecto, precisó que las consultas “suelen originarse como consecuencia de algún tipo de incumplimiento contractual, ya sea por parte de las agencias o de los prestadores de los servicios relacionados al turismo, como así también de ciudadanos sorprendidos en su buena fe porque llegan a los lugares de destino y el inmueble que habían contratado no responde a lo que habían pactado, o en algunos casos directamente no existen. Por eso decidimos brindar información de manera que las vacaciones, que son un momento tan esperado, no se terminen convirtiendo en un problema”.



En primer lugar, el funcionario invitó a todos aquellos usuarios que necesiten asesorarse a dirigirse a la Oficina Municipal de Información y Protección del Usuario y Consumidor que se encuentra en calle Salta 2840, de 7.30 a 13 y de 15 a 18. Además, informó que podrán consultar en el 0800-444-0442, o vía mail: defensa.consumidor@santafeciudad.gov.ar

En las agencias de viaje

Al momento de contratar servicios en una agencia de viajes es necesario constatar que se encuentre registrada en el Ministerio de Turismo de la Nación.



Además debe tenerse en cuenta que el usuario de un servicio turístico está protegido por la Ley de Defensa del Consumidor, por lo que las agencias deben respetar esa normativa. Esa Ley establece que los proveedores de bienes y servicios deberán suministrar en forma cierta, clara y detallada todas las características esenciales del servicio que proveen, y las condiciones de su comercialización.



Antes de celebrar un contrato, el usuario tiene el derecho a estar informado sobre las opciones y precios; así como también sobre los costos que implica anular los servicios solicitados y reservados (hoteles, excursiones), por si decide suspender el viaje.



Las ofertas tienen que estar en moneda argentina, en precio unitario y con impuestos incluidos. A su vez, deberán indicar todas las condiciones, medios de pago y otros gastos que implicará el servicio.

Otra cuestión a considerar es que los catálogos, folletos o publicidad que utiliza la agencia, deberán contener las condiciones y características de la oferta, que podrán ser exigidas por los usuarios al momento de la contratación. El catálogo o la oferta forman parte del contrato, por lo que se aconseja conservarlo para poder exigir que se cumplan los derechos.



Al formalizar el contrato, las agencias están obligadas a entregar al usuario billetes o bonos de transporte, y bonos de alojamiento -conocidos como vouchers- correspondientes a los servicios encargados; además una factura o recibo que indique el precio total abonado, y en la que aparezcan desglosados el precio de cada servicio y el recargo por gastos de gestión en caso de que hubiera.

Por último, se recomienda verificar que en la copia del contrato figure nombre y categoría del hotel, si las comidas se realizan en el hotel o en un restaurante; nombre y domicilio de todos los prestadores de servicios (hotel, transporte, excursiones). Deberá contar también con una copia de la póliza de accidentes. En esta póliza deben estar incluidos los nombres de todos los integrantes del contingente. La empresa debe informar el número de DNI y voucher de la cobertura de asistencia médica y el número de teléfono, fax y el correo electrónico de la empresa responsable del viaje.



“Recomendamos leer los contratos detenidamente y controlar que el convenio entre las partes contenga fecha y lugar real donde se firma, debido a que las empresas deben tener su casa matriz, sucursal o representante en la zona. Si se contrata una agencia de turismo que vende productos de otra agencia, deben figurar las designaciones comerciales de ambas y se debe indicar cuál es la empresa organizadora. Sugerimos siempre pedir factura cuando se adquiera cualquier otro servicio adicional que no haya sido incluido en el contrato. Es la mejor manera de saber quién brindará realmente el servicio y quién será el responsable”, resaltó Ponce.

Para alquilar

Se recomienda especial atención con las propiedades que se ofrecen a través de la web teniendo en cuenta que cada vez es más frecuente esa forma de contacto para informarse sobre destinos y propiedades.



En caso de contratar un hospedaje o servicios turísticos por internet se debe tener una mayor precaución debido a que se dificulta corroborar lo ofrecido y la identidad del oferente. Por eso es importante asegurarse que las gestiones a distancia se realicen con una identificación segura de quien ofrece el servicio o inmueble, utilizando medios de comprobación fehacientes, como un teléfono fijo, o chequear que el nombre del titular de la cuenta bancaria donde se realice el depósito coincida con quien se hizo el contrato.



“Al momento de acordar el alquiler de un departamento o casa quinta se debe leer atentamente el contrato, y solicitar que en dicho documento se establezca el precio, plazo acordado y una descripción de los servicios con los que cuenta el inmueble”, puntualizó el funcionario.

